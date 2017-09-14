RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:12

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:......
Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)

Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы.
Или закроют небо над городом.

щось твої з Летусроком пропозиції здатися теж не переконують путіна перестати бомбити Харків. а Летусрока й не бомбили жодного разу. але він вже перелякався авансом на десять років...
Во-первых, предложений здатися не было. Это вы перекручиваете.
Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
Он может реагировать только на предложения Зеленского. Или (скорее) Трампа.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:22

ЛАД

Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.


Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.

Саме тому я і наголошую, що для держави розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»).
Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться)
Це вам відповідь на ваше питання (ще одна відповідь).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 січ, 2026 23:30, всього редагувалось 3 разів.

Hotab
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:23

собі не вистачає

  ЛАД написав:Ой+
Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий.
Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили.
В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024.
Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей.
Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии.
Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью.
Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость.
А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.
https://www.dw.com/ru/minimalnuu-zarplatu-v-germanii-podnimut-do-1460-evro-v-cas/a-73060121 Сегодня при полной занятости это получается 2400 евро брутто. Что это в реальности можно посмотреть в https://finance.ua/ua/goodtoknow/minimalna-zarplata-2026-yak-zminiatsia-dokhody-v-ukraini-ta-yes#headline_12 и сравнить жизнь на минималке в Украине и Германии. Хотя там, по-моему, несколько преуменьшили зарплату нетто в Германии - 1700 евро. Не хочу проверять, но, вроде, должно быть больше, 29% с минималки на налоги не должно уходить. При этом таких работников (на минималке) в Германии примерно 16%.

там очікували що РФ розпадеться за 2-3 тижні (роки) після введення потужних 100500 пакетів санкцій, але виявилось, що проблем у самих "повен рот", а ще "чужих" потрібно не тільки годувати

flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:34

  ЛАД написав:...
Но, понятно, главное вовремя поменять свою позицию. Достаточно ясно высказанную.
Как обычно. :) ...

ще раз, брехливий дідуган. з чого ти вирішив, що можеш мене оббріхувати? за вік ховаєшся? я свою позицію не змінюю, а якщо через деменцію тобі щось здається, то пробуй пити пігулки - не допоможе, но хоч щось будеш робити. :lol:

тому, будеш мене оббріхувати - будеш отримувати, як заслуговуєш, а за іншими не сховаєшся. це ти не можеш обгрунтувати свою маячню, й постійно зливаєшся, бо не маєш аргументів. тому так, додавай мене в ЧС, бо тобі щось аргументовано сказати мені немає, а читати твою брехню, я втомився... 8)

Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:47

Shaman

Shaman
Высказались?
Полегчало?
Смелости у вас хватает только на хамство на форуме. Какой там может быть фронт...
Уже писал:
У начальника Берёзкина
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками
Но и он пошёл на фронт
Лучше было сразу в тыл его
Он и раньше не был смел
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел
