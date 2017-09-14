Letusrock написав:...... Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш". Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)
Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы. Или закроют небо над городом.
щось твої з Летусроком пропозиції здатися теж не переконують путіна перестати бомбити Харків. а Летусрока й не бомбили жодного разу. але він вже перелякався авансом на десять років...
Во-первых, предложений здатися не было. Это вы перекручиваете. Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина. Он может реагировать только на предложения Зеленского. Или (скорее) Трампа.
Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.
Саме тому я і наголошую, що для держави розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»). Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться) Це вам відповідь на ваше питання (ще одна відповідь).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 січ, 2026 23:30, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Ой+ Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий. Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили. В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024. Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей. Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии. Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью. Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость. А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.
ЛАД написав:... Но, понятно, главное вовремя поменять свою позицию. Достаточно ясно высказанную. Как обычно. ...
ще раз, брехливий дідуган. з чого ти вирішив, що можеш мене оббріхувати? за вік ховаєшся? я свою позицію не змінюю, а якщо через деменцію тобі щось здається, то пробуй пити пігулки - не допоможе, но хоч щось будеш робити.
тому, будеш мене оббріхувати - будеш отримувати, як заслуговуєш, а за іншими не сховаєшся. це ти не можеш обгрунтувати свою маячню, й постійно зливаєшся, бо не маєш аргументів. тому так, додавай мене в ЧС, бо тобі щось аргументовано сказати мені немає, а читати твою брехню, я втомився...
Shaman Высказались? Полегчало? Смелости у вас хватает только на хамство на форуме. Какой там может быть фронт... Уже писал: У начальника Берёзкина Ох и гонор, ох и понт! И душа — крест-накрест досками Но и он пошёл на фронт Лучше было сразу в тыл его Он и раньше не был смел Высшей мерой наградил его Трибунал за самострел