Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 09:55

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п.
оця "згуртованість" є самим гіршим що трапилось за цей час. Не матеріальні втрати і не людські а перетворення народу на стадо.

нажаль , це було видно з момента вбивства Чорновола і Скрябина
а перетворення генофонда козаків відбулось при СССР
чорновола вбили трохи або й сильно раніше за скрябіна. :lol:
Нормальний дядько був хоть скажу тобі по секрету незалежність здобули комуняки а не рухівці, рух був лиш прикриттям шоб потом провести приватизацію і коли Чорновол став не потрібний його занулили. Чи мав він шанс збудувати нормальну незалежну державу? Думаю да незважаючи на те що кгб переповнило рух сексотами... не вберігся. До речі Чорновол був за феративну Україну зара його б посадили)
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 09:59

Пропагандон робить свою справу

  ЛАД написав:В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли.

Авжеж, я допоможу))
"12 Apr 2025 — Ще 1500 осіб – на етапі підписання контракту. Багато поданих заявок так і не дійшли до цього. Є різні фактори, які могли на це впливати. "
https://www.unian.ua/society/kontrakt-1 ... 75258.html
Різні фактори - це, зокрема, дозвіл на виїзд за кордон для 18-22, але ж ЛАД про це звісно мовчить, типу не бачить, бо йому треба сіяти впевненість, що рекрутинг не працює і взагалі треба "закінчувати".
Ось ще одна невдобна цифра для ЛАДа:
"18 Feb 2025 — У мобільному застосунку "Резерв+" зафіксовано понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України".
https://suspilne.media/950963-minoboron ... -u-rezerv/
Нагадаю, що зараз січень, а не квітень, про який писав ЛАД і відсутність точних даних у ЗМІ не означає, що контракти не підписані, як би ЛАД не волав. Питання в тому, з якою метою він це робить?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:05

  fler написав:
  ЛАД написав:В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли.

Авжеж, я допоможу))


Нагадаю, що зараз січень, а не квітень, про який писав ЛАД і відсутність точних даних у ЗМІ не означає, що контракти не підписані, як би ЛАД не волав. Питання в тому, з якою метою він це робить?

Відсутність даних в смі означає , що зеленський ці дані приховує так само як кількість вбитих , ампутантів та дезертирів.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:13

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:1. Ещё не вечер.

Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців.
Якщо не почне, то шо буде?
Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців".

Ну ви самі бачите шо різниця з нами дуже велика, нас тупо знищуть, людей без зброї. Але ми почекаємо вашого вєчєра.
Помню, 2022 сильно боялись за задний проход от чеченов и бурятов. Сегодня о них как-то забыли.

За кого забули? Це вам повезло шо ви їх не зустрічали.
В 2022 об оккупации всей Украины речь не шла. Да и сегодня тоже. Для этого у РФ элементарно не хватит войск.

Тануда, Завгара чому до білорусі привозили, на побачення?
UPD:
  ЛАД написав:Но вы так и не сказали, являются ли действия США актом агрессии?
- или вам всё равно, что писать, лишь бы возразить мне.

Звісно агресія, против кого, портив венесуельців, війська US прийшли тупо знищити всіх венесуельців, чи шо саме знищити? Чи до нас москалі прийшли допомогти знищити корупцію, побудувати економіку, видобуток нафти, газу, а ми такі-сякі почали супротив?
Ще раз, особисто я проти вас нічого не маю, але ваші думки це конєшно фіаско.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. БОльшая договороспособность и готовность к уступкам до 24.02.22, думаю, были бы полезнее для Украины чем то, что произошло. Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п.

Кумедно. В мене якраз протилежна думка: si vis pacem, para bellum.
Нам треба було готуватися до війни, а не до шашликів - тоді б і війни не було.
