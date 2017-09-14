Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.
Саме тому я і наголошую, що для держави розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»). Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться) Це вам відповідь на ваше питання (ще одна відповідь).
Це все вірно. Але ключове: для держави. А що для вас держава??? Очевидно що для держави краще "воювати до останньої верби" аніж "припинити воювати". Для держави загибель мільйона - це не велика втрата, значно більша втрата - це 6-7 мільйонів які втекли за кордон. Для держави значно краще сталінський режим аніж теперішня влада(власне тому Сталін і виграв). І т.д.
Але у нас не перша половина 20 століття а початок 21-го. Зараз людське життя має більшу цінність ніж держава. Хочете жити "для держави" - будь-ласка, але я не хочу. Та ніхто не хоче. Всі що хочуть - вже давно на фронті.
Щодо "демотивації" людей. По-перше не переоцінюйте цей форум, тут не так багато людей і я взагалі не знаю жодного форумчанина хто б змінив свою думку через дискусії тут. Кожен знає своє і думку не змінює. А по-друге - по вашому виходить потрібно брехати людям про реальність щоб вони йшли воювати. Може й так - для держави це добре. Але по-моєму це погано.
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
Ну вон Зеленский пытался в РПО играться до 22 года, и к чему это привело? Как раз тот случай, когда ВП и готовность к войне было бы по-любому лучшим решением. Даже если бы нападение всё равно случилось, то бои на Чонгаре и на восточных границах явно предпочтительнее молниеносной потери всего Приазовья и окружения Азова в Мариуполе и сдачи запорожской АЭС.
а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди. шиза? шиза. але дехто, й не одна людина це тут пише, ще й виправдовує ухилянтів - типу що з них взяти, перелякані дурники. для початку, якщо ухилянти перелякані дурники, то нехай мовчать, а не щось тут виступають й намагаються свої проблеми перекласти на інших. по-друге, якщо тил буде лише з переляканих ухилянтів, то всі швидко посипеться - бо ці наші замасковані зрадофіли-іпсошники чомусь мовчать про волонтерів - а це чимала кількість людей в тилу, про тих, хто виробляє зброю, та й багато інших функцій.
ні в них головна фігура - це ухилянт, який десь сховався, й носа не висуває. не працює, не платить податки, не донатить - не робить для країни нічого. таких вони розуміють - бо напевне в душі самі такі а ті хто щось робить для країни, чи взагалі для фронту - таких вони не розуміють. ба більше, чим більше людина робить, тим більше на них накидають. бо ті самі люди, що РОЗУМІЮТЬ ухилянтів, люблять накинути на Притулу, на Стерненко, на Порошенко того ж. а ще краще в окоп їх відправити. звісно краще - для руських. бо скільки руських Стерненко знищить в окопі, а скільки знищили завдяки його "русорізу".
кожен сам робить висновки, чого ж так зрадофіли полюбляють ухилянтів...
Именно , це і є -зрада держави
Але потужники вважають, що саме з таким керівництвом у нас є якийсь шанс на перемогу.
ЛАД написав:В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли.
Авжеж, я допоможу)) "12 Apr 2025 — Ще 1500 осіб – на етапі підписання контракту. Багато поданих заявок так і не дійшли до цього. Є різні фактори, які могли на це впливати. " https://www.unian.ua/society/kontrakt-1 ... 75258.html Різні фактори - це, зокрема, дозвіл на виїзд за кордон для 18-22, але ж ЛАД про це звісно мовчить, типу не бачить, бо йому треба сіяти впевненість, що рекрутинг не працює і взагалі треба "закінчувати". Ось ще одна невдобна цифра для ЛАДа: "18 Feb 2025 — У мобільному застосунку "Резерв+" зафіксовано понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України". https://suspilne.media/950963-minoboron ... -u-rezerv/ Нагадаю, що зараз січень, а не квітень, про який писав ЛАД і відсутність точних даних у ЗМІ не означає, що контракти не підписані, як би ЛАД не волав. Питання в тому, з якою метою він це робить?
Я вже писав, і пишу знову: якщо пишете про рекрутинг, то пишіть про себе, про своїх дітей, батьків, дружину, чоловіка. Нема рекрутингу. Навіть підрозділи з активним рекрутингом здебільшого заповнюють штатку мобіками. Ваш син чи чоловік вже приєднались до лав ЗСУ?
За последнее предложение в вашем посте вас могут потужно забанить Тут хватает сучёны...стукачей с дивана готовых на любые сметри окружающих, абы ему лавушка потужно капала. Одно бубно-лбгт-существо вон осмелилось не только рычать, но гавкать на деда, который возможно ему именно в деды и годится.
Shaman написав:а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди.
З моральної точки зору усі хто в тилу(окрім дітей чи важкохворих) - ухилянти. Кожен може піти на фронт/помагати фронту фізично. Не хоче - ухилянт. З юридичної точки зору терміну "ухилянт" не існує. Яка пропаганда працює, чия? Можна конкретні приклади? Ось Телемарафон - пропаганда, вона працює, точніше працювала. Зараз вже не знаю, не дивлюсь.
Ось я маю проукраїнські погляди. Я в тилу. У тебе також "проукраїнські" погляди, ти в тилу. Тільки у мене проукраїнські - це в користь українців, людей. А у тебе "проукраїнські" - це на користь держави, України.