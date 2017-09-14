|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:24
Hotab написав:ЛАД
Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.
Саме тому я і наголошую, що для держави
розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»).
Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться)
Це вам відповідь на ваше питання (ще одна відповідь).
Це все вірно. Але ключове: для держави
.
А що для вас держава???
Очевидно що для держави
краще "воювати до останньої верби" аніж "припинити воювати". Для держави загибель мільйона - це не велика втрата, значно більша втрата - це 6-7 мільйонів які втекли за кордон. Для держави значно краще сталінський режим аніж теперішня влада(власне тому Сталін і виграв). І т.д.
Але у нас не перша половина 20 століття а початок 21-го. Зараз людське життя має більшу цінність ніж держава. Хочете жити "для держави" - будь-ласка, але я не хочу. Та ніхто не хоче. Всі що хочуть - вже давно на фронті.
Щодо "демотивації" людей. По-перше не переоцінюйте цей форум, тут не так багато людей і я взагалі не знаю жодного форумчанина хто б змінив свою думку через дискусії тут. Кожен знає своє і думку не змінює. А по-друге - по вашому виходить потрібно брехати людям про реальність щоб вони йшли воювати. Може й так - для держави це добре. Але по-моєму це погано.
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:42
andrijk777 написав: Hotab написав:ЛАД
Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
...... як наслідок капітуляція ......
Це все вірно. Але ключове: для держави
.
А що для вас держава???
Очевидно що для держави
краще "воювати до останньої верби" аніж "припинити воювати". Для держави загибель мільйона - це не велика втрата, значно більша втрата - це 6-7 мільйонів які втекли за кордон. Для держави значно краще сталінський режим аніж теперішня влада(власне тому Сталін і виграв). І т.д.
Але у нас не перша половина 20 століття а початок 21-го. Зараз людське життя має більшу цінність ніж держава. Хочете жити "для держави" - будь-ласка, але я не хочу. Та ніхто не хоче. Всі що хочуть - вже давно на фронті.
Щодо "демотивації" людей. По-перше не переоцінюйте цей форум, тут не так багато людей і я взагалі не знаю жодного форумчанина хто б змінив свою думку через дискусії тут. Кожен знає своє і думку не змінює. А по-друге - по вашому виходить потрібно брехати людям про реальність щоб вони йшли воювати. Може й так - для держави це добре. Але по-моєму це погано.
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
2
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:50
_hunter написав:
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
Ну вон Зеленский пытался в РПО играться до 22 года, и к чему это привело? Как раз тот случай, когда ВП и готовность к войне было бы по-любому лучшим решением. Даже если бы нападение всё равно случилось, то бои на Чонгаре и на восточных границах явно предпочтительнее молниеносной потери всего Приазовья и окружения Азова в Мариуполе и сдачи запорожской АЭС.
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:56
M-Audio написав: _hunter написав:
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
Ну вон Зеленский пытался в РПО играться до 22 года, и к чему это привело? ......
В том-то и проблема, что "играться" (как и всегда). Он как тот "антимидас" - в Париже тоже "пытался"? 🤔
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57
а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди. шиза? шиза. але дехто, й не одна людина це тут пише, ще й виправдовує ухилянтів - типу що з них взяти, перелякані дурники. для початку, якщо ухилянти перелякані дурники, то нехай мовчать, а не щось тут виступають й намагаються свої проблеми перекласти на інших. по-друге, якщо тил буде лише з переляканих ухилянтів, то всі швидко посипеться - бо ці наші замасковані зрадофіли-іпсошники чомусь мовчать про волонтерів - а це чимала кількість людей в тилу, про тих, хто виробляє зброю, та й багато інших функцій.
ні в них головна фігура - це ухилянт, який десь сховався, й носа не висуває. не працює, не платить податки, не донатить - не робить для країни нічого. таких вони розуміють - бо напевне в душі самі такі
а ті хто щось робить для країни, чи взагалі для фронту - таких вони не розуміють. ба більше, чим більше людина робить, тим більше на них накидають. бо ті самі люди, що РОЗУМІЮТЬ ухилянтів, люблять накинути на Притулу, на Стерненко, на Порошенко того ж. а ще краще в окоп їх відправити. звісно краще - для руських. бо скільки руських Стерненко знищить в окопі, а скільки знищили завдяки його "русорізу".
кожен сам робить висновки, чого ж так зрадофіли полюбляють ухилянтів...
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:12
M-Audio написав: _hunter написав:
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
Ну вон Зеленский пытался в РПО играться до 22 года, и к чему это привело? Как раз тот случай, когда ВП и готовность к войне было бы по-любому лучшим решением. Даже если бы нападение всё равно случилось, то бои на Чонгаре и на восточных границах явно предпочтительнее молниеносной потери всего Приазовья и окружения Азова в Мариуполе и сдачи запорожской АЭС.
Именно , це і є -зрада держави
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:22
Vadim_ написав: M-Audio написав: _hunter написав:
Из обоза оно, понятное дело, иначе все выглядит, но народная мудрость гласит "плохой РПО лучше хорошего ВП" (за точность цитаты не ручаюсь)
Ну вон Зеленский пытался в РПО играться до 22 года, и к чему это привело? Как раз тот случай, когда ВП и готовность к войне было бы по-любому лучшим решением. Даже если бы нападение всё равно случилось, то бои на Чонгаре и на восточных границах явно предпочтительнее молниеносной потери всего Приазовья и окружения Азова в Мариуполе и сдачи запорожской АЭС.
Именно , це і є -зрада держави
Але потужники вважають, що саме з таким керівництвом у нас є якийсь шанс на перемогу.
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:24
Shaman написав:
а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди.
З моральної точки зору усі хто в тилу(окрім дітей чи важкохворих) - ухилянти. Кожен може піти на фронт/помагати фронту фізично. Не хоче - ухилянт.
З юридичної точки зору терміну "ухилянт" не існує.
Яка пропаганда працює, чия? Можна конкретні приклади?
Ось Телемарафон - пропаганда, вона працює, точніше працювала. Зараз вже не знаю, не дивлюсь.
Ось я маю проукраїнські погляди. Я в тилу. У тебе також "проукраїнські" погляди, ти в тилу.
Тільки у мене проукраїнські - це в користь українців, людей. А у тебе "проукраїнські" - це на користь держави, України.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:02
andrijk777 написав: Shaman написав:
а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди.
З моральної точки зору усі хто в тилу(окрім дітей чи важкохворих) - ухилянти. Кожен може піти на фронт/помагати фронту фізично. Не хоче - ухилянт.
З юридичної точки зору терміну "ухилянт" не існує.
Яка пропаганда працює, чия? Можна конкретні приклади?
Ось Телемарафон - пропаганда, вона працює, точніше працювала. Зараз вже не знаю, не дивлюсь.
Ось я маю проукраїнські погляди. Я в тилу. У тебе також "проукраїнські" погляди, ти в тилу.Тільки у мене проукраїнські - це в користь українців, людей. А у тебе "проукраїнські" - це на користь держави, України.
останнє речення - якась вигадка. кажи краще за себе. та й які в тебе проукраїнські погляди? ти ж постійно розповідаєш про непохитність Раші...
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:05
Shaman написав:
ти ж постійно розповідаєш про непохитність Раші...
Постійно.
А можна хоч одну цитату?
А ти постійно брешеш.
