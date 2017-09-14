Shaman написав:а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди. шиза? шиза. але дехто, й не одна людина це тут пише, ще й виправдовує ухилянтів - типу що з них взяти, перелякані дурники. для початку, якщо ухилянти перелякані дурники, то нехай мовчать, а не щось тут виступають й намагаються свої проблеми перекласти на інших. по-друге, якщо тил буде лише з переляканих ухилянтів, то всі швидко посипеться - бо ці наші замасковані зрадофіли-іпсошники чомусь мовчать про волонтерів - а це чимала кількість людей в тилу, про тих, хто виробляє зброю, та й багато інших функцій.
Та ніяку зброю ти не виробляєш бо робити руками ти не вмієш функції в нього в тилу незамінимі... чесати язиком замість тебе може і Флер. Коли підеш в тцк ухилянт? Може пора вже демобілізовувати людей які з з 22 року воюють? Нє бо лохи які пішли в 22му самі віновати? Ну то міняти не прийдеться, вакансій повно в більшості бригад комлектація до 54 відсотків а замість тебе виробляти зброю буде якийсь безногий інвалід війни. Ну мож ти особоцєнєн і даж треба буде 2 інваліда щоб виробити ту зброю яку ти робиш. Будеш чесати язиком патріотічєські лозунги на фронті тут прєдстав собі не хватає оптимістів та і звідси довіри до твоїх слів буде більше.
ЛАД написав:P.s. БОльшая договороспособность и готовность к уступкам до 24.02.22, думаю, были бы полезнее для Украины чем то, что произошло. Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п.
Кумедно. В мене якраз протилежна думка: si vis pacem, para bellum. Нам треба було готуватися до війни, а не до шашликів - тоді б і війни не було.
Согласен с первой частью. И писал об этом постоянно - для этого нужна промышленность, причём, не только и не столько пищевая и текстильная (хотя они тоже нужны). И подготовка к войне занимает не один год. Путин готовился лет 20. Но вряд ли вы будете спорить, что при любой подготовке наша армия была бы слабее росс. В любом случае у нас намного меньше людских и финансовых ресурсов. Можно было попытаться добиться паритета, но могу напомнить историю - Союз добивался паритета с США и в общем добился при заметно более слабой экономике. За счёт более низкого жизненного уровня народа. Но в конечном счёте проиграл гонку вооружений, экономика не выдержала. И я как-то сомневаюсь, что у нас народ был готов затянуть пояса ради создания сильной оборонки и армии. Обо всём этом я писал неоднократно и намного подробнее, чем сейчас. И очень давно, намного раньше 2022 и 2019. Но понимаю, что вы могли этого не видеть, вряд ли у вас есть время читать всё подряд. Сегодня мы успешно противостоим агрессии благодаря очень значительной помощи Запада, нам ежегодно дают деньги в размере практически ещё одного бюджета, дают оружие, порой даже безвозмездно. До войны такого и близко не было. Так что вряд ли "тоді б і війни не було". И поэтому надо было договариваться, хотя бы на основе минских соглашений, которые я не считаю "предательством".
P.s. Но иметь сильную оборонку и армию надо в любом случае. В меру возможностей. А для возможностей надо забыть о бреднях о "великой с/х державе".
ти спочатку оцей весь пафос розповісиш своїм друзякам на форумі, послухаєш як вони тебе крутять на одному місці. а потім може інші тебе й послухають. ти ж теж не добровольцем пішов?..
як ви швидко переходите на особистості - аргументів інших немає.
а так ти правий - я більше головою працюю. а ти схоже навіть не розумієш, як це...
Президент Путин оказался бесполезным союзником свергнутого венесуэльского лидера Мадуро, но унижение гораздо глубже.
Своей молниеносной операцией по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп показал, что самопровозглашенный президентом Владимиром Путиным «многополярный» мир антизападных диктаторских альянсов от Каракаса до Тегерана по сути своей бессилен.
Помимо унижения, которое мир испытывает, видя, что Путин не является надежным союзником в критических ситуациях — что уже наблюдалось в Нагорном Карабахе , Сирии и Иране — теперь к этому добавляется еще и оскорбление в том, что Трамп, похоже, более эффективен и смел в осуществлении тех самых неординарных интервенций сверхдержав, которых Кремль хотел бы достичь.
Хотя российский лидер, вероятно, с удовольствием сверг бы президента Украины Владимира Зеленского в ходе блицкрига, вместо этого он уже четыре года ведет жестокую войну, в результате которой погибло и получило ранения более миллиона россиян.
«Наш имидж пострадал еще раз. Еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, ее не получила».
Первыми, кто понял, что сближение с Россией было пустой тратой времени, стали армяне.
Отвлеченная войной на Украине, Москва и пальцем не пошевелила, чтобы помешать Азербайджану захватить Нагорный Карабах. Российские миротворцы просто стояли в стороне.
Год спустя Кремль оказался в столь же беспомощном положении, наблюдая за крахом сирийского режима Башара Асада, который он поддерживал годами.
России даже пришлось оставить Тартус, свой жизненно важный порт на Средиземном море.
Ещё больше подорвав позиции России на Ближнем Востоке, следует отметить, что она не смогла помочь Ирану, когда Израиль и США в прошлом году беспрепятственно бомбили Исламскую Республику.
Теперь Венесуэла, еще один давний союзник Путина, оказалась в унизительном положении, вызвав высокомерное осуждение со стороны Москвы (но никаких действий).
ЛАД написав:В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли.
Это за все полтора года (или сколько там той рекрутинг тянется) АЖ треть месячной поставки? -- ото достижение
понад 10 тисяч звернень це ще не 10 тисяч укладених контрактів. Статья по ссылке от 18 лютого 2025, а в апреле 2025 писали аж о 500 подписавших контракт. Но докторині околовсяческих наук этого не понять.
Да даже если бы то были подписания - по сравнению с "классической формой" - единицы процентов...