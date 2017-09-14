«Наш имидж пострадал еще раз. Еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, ее не получила».

Своей молниеносной операцией по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп показал, что самопровозглашенный президентом Владимиром Путиным «многополярный» мир антизападных диктаторских альянсов от Каракаса до Тегерана по сути своей бессилен.Помимо унижения, которое мир испытывает, видя, что Путин не является надежным союзником в критических ситуациях — что уже наблюдалось в Нагорном Карабахе , Сирии и Иране — теперь к этому добавляется еще и оскорбление в том, что Трамп, похоже, более эффективен и смел в осуществлении тех самых неординарных интервенций сверхдержав, которых Кремль хотел бы достичь.Хотя российский лидер, вероятно, с удовольствием сверг бы президента Украины Владимира Зеленского в ходе блицкрига, вместо этого он уже четыре года ведет жестокую войну, в результате которой погибло и получило ранения более миллиона россиян.Первыми, кто понял, что сближение с Россией было пустой тратой времени, стали армяне.Отвлеченная войной на Украине, Москва и пальцем не пошевелила, чтобы помешать Азербайджану захватить Нагорный Карабах. Российские миротворцы просто стояли в стороне.Год спустя Кремль оказался в столь же беспомощном положении, наблюдая за крахом сирийского режима Башара Асада, который он поддерживал годами.России даже пришлось оставить Тартус, свой жизненно важный порт на Средиземном море.Ещё больше подорвав позиции России на Ближнем Востоке, следует отметить, что она не смогла помочь Ирану, когда Израиль и США в прошлом году беспрепятственно бомбили Исламскую Республику.Теперь Венесуэла, еще один давний союзник Путина, оказалась в унизительном положении, вызвав высокомерное осуждение со стороны Москвы (но никаких действий).