Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:45
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Постійно.
А можна хоч одну цитату?
А ти постійно брешеш.
в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно
кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..
Знову постійно
. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.
довелось витратити час
Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю.
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
коли почали дивитися детально, то Раша програла срср по більшості показників
І що я(ми) маю побачити? Я бачу що в США лопаються банки один за одним. А що поганого в Китаї? Просвітіть мене, "небачачого".
це про Китай
й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга. чи як зажди nothing. накинути можеш, підтвердити - ні.
ти надто швидко змінюєш маски. то ти аналітик, що працює з цифрами, то ти незрозуміло хто, аналітика це - не про тебе.
кажеш, ти не за Рашу. ок. так я теж за перемовини та перемир'я, чого ти на мене тоді накидаєш? я тебе вже питав, ти зробив вигляд, що не побачив
4
5
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:47
зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...
навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:51
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а хіба я за інше? я перший тут обговорюю можливі умови миру. в чому ж тоді ми розходимось, а?..
тепер брехло, - де я казав - "продовжуємо воювати далі". збрехав, але звинувачуєш мене - класика демагога.
А что ты говоришь, если не "дальше" - "ближе"?
Твое "пока рак на горе свиснет" (или что ты там постоянно выдумываешь) - это оно самое и есть - есои одним словом, без прикрашений, описать.
а ти не описуй, а процитуй.
Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:53
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
ППД
Пункт постійної дислокації підрозділу.
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:53
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог.
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.
Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:56
Shaman написав:
зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...
навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?
Ну так значит недорабатываешь
- больше Марафона репость...
Увы, ничего хорошего:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:56
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог.
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.
Пункт Постійної Дислокації воинской части?
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:00
Shaman написав:
й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.
Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе
Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:01
_hunter написав:
Увы, ничего хорошего:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога
Свои территории ? Силой ?
Какие свои территории ? )
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:03
Shaman написав:
зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...
навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?
Перемовини у них "не на часі" )
Бо інакше їм доведеться визнати, що саме путін не хоче припинення війни
А вони ж стільки набрехунькали, що це Україна не хоче
