andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав: Постійно. А можна хоч одну цитату?

А ти постійно брешеш. Постійно.А можна хоч одну цитату?А ти постійно брешеш.

в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?.. в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, тикажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..

Знову постійно. Постійно, але моєї цитати немає.

І далі брешеш, точніше перекручуєш. Знову. Постійно, але моєї цитати немає.І далі брешеш, точніше перекручуєш.

Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю.

*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.

Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

І що я(ми) маю побачити? Я бачу що в США лопаються банки один за одним. А що поганого в Китаї? Просвітіть мене, "небачачого".

Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.

Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

довелось витратити часколи почали дивитися детально, то Раша програла срср по більшості показниківце про Китайй головнеде мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга. чи як зажди nothing. накинути можеш, підтвердити - ні.ти надто швидко змінюєш маски. то ти аналітик, що працює з цифрами, то ти незрозуміло хто, аналітика це - не про тебе.кажеш, ти не за Рашу. ок. так я теж за перемовини та перемир'я, чого ти на мене тоді накидаєш? я тебе вже питав, ти зробив вигляд, що не побачив