Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:45

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Постійно. :D :D А можна хоч одну цитату?
А ти постійно брешеш.

в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..

Знову постійно. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.

довелось витратити час
Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю.

*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

коли почали дивитися детально, то Раша програла срср по більшості показників
І що я(ми) маю побачити? Я бачу що в США лопаються банки один за одним. А що поганого в Китаї? Просвітіть мене, "небачачого".

це про Китай

й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга. чи як зажди nothing. накинути можеш, підтвердити - ні.

ти надто швидко змінюєш маски. то ти аналітик, що працює з цифрами, то ти незрозуміло хто, аналітика це - не про тебе.

кажеш, ти не за Рашу. ок. так я теж за перемовини та перемир'я, чого ти на мене тоді накидаєш? я тебе вже питав, ти зробив вигляд, що не побачив
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...

навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:51

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а хіба я за інше? я перший тут обговорюю можливі умови миру. в чому ж тоді ми розходимось, а?..

тепер брехло, - де я казав - "продовжуємо воювати далі". збрехав, але звинувачуєш мене - класика демагога.

А что ты говоришь, если не "дальше" - "ближе"? :lol: Твое "пока рак на горе свиснет" (или что ты там постоянно выдумываешь) - это оно самое и есть - есои одним словом, без прикрашений, описать.

а ти не описуй, а процитуй.

Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут :oops:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

ППД

Пункт постійної дислокації підрозділу.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:53

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог. :)
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.

Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:56

  Shaman написав:зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...

навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?

Ну так значит недорабатываешь :lol: - больше Марафона репость...

Увы, ничего хорошего:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:56

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог. :)
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.


Пункт Постійної Дислокації воинской части?
  Shaman написав:й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.

Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе :lol:
Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:01

  _hunter написав:
Увы, ничего хорошего:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога

Свои территории ? Силой ?

Какие свои территории ? )
  Shaman написав:зрадофіли домоглися свого. перетворили гілку на особисті суперечки. й гірше того - спроби провокацій накидів військових на українців, що в тилу. а самі зрадофіли-провокатори які пишуть незрозуміло звідки - взагалі - ні до чого...

навіть про ефективну операцію США вже забули. про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?


Перемовини у них "не на часі" )

Бо інакше їм доведеться визнати, що саме путін не хоче припинення війни
А вони ж стільки набрехунькали, що це Україна не хоче
