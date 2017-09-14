RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1636516366163671636816369>
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:05

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А что ты говоришь, если не "дальше" - "ближе"? :lol: Твое "пока рак на горе свиснет" (или что ты там постоянно выдумываешь) - это оно самое и есть - есои одним словом, без прикрашений, описать.

а ти не описуй, а процитуй.

Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут :oops:

ти мариш? до чого тут строки? де строки, а де воювати до останнього, ти чого дурника вдаєш? коли закінчиться війна, ніхто не знає. ми сформулювали умови - руських дотиснуть, завтра закінчиться. не погодяться - почекаємо їх умов.

для тупих - питання, що я обговорював умови перемовин ще тоді, коли зрадофіли пропонували здатися як є. й якщо подивитесь, мої пропозиції багато в чому й співпадають з поточними умовами.

тому звинувачувати мене в агітації за війну - це нахабна брехня. й хоча це намагається робити кілька людей, меншею брехнею це не стає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:07

  _hunter написав:
  Shaman написав:й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.

Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе :lol:
Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...

якщо пошукаєш, то знайдеш не одне повідомлення з моїми пропозиціями про перемовини...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:11

  _hunter написав:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога

ще один апологет Раші знайшовся. :D це хвора фантазія путіна, яка не підкріплена нічим. на днях по строках вже 9 травня - де вже путін - в Берлині, в Києві? чи в черговий раз захоплює Куп'янськ з Покровськом?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:12

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:-----------------------------
ЛАД
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
-----------------------------
ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог. :)
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.

Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.

И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38149
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Заголовок статьи - "Операция США в Венесуэле. Почему у них получилось"
Понятно, что этот вопрос в статье не решается и, если даже такая договор действительно был, то известно об этом станет через очень много лет. Если вообще станет известно. Но статья интересная - довольно подробно говорится о задействованных силах и ходе операции.

Я міг і помилитися. Все таки армія мирного часу і армія воюючої країни - це різні речі. В нас ППОшник спочатку йобне, а потім буде розбиратися шо то було.
Венесуельці ймовірно були налаштовані розбиратися. Тому якщо вдалолся подавити звязок, то ніхто й не збив нічого.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:18

  ЛАД написав:И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?

Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9230
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21718 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?

Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.

Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38149
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:23

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.

И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
на передку не так просто організовані доплати. бугалтер фізично в зоні ведення, на ткп - тиловому командному пункті км за 40 від передка.
ппд це місце реєстрації фірми :wink:
да? начфін по ідеї отримує 40 + 30т за бойові може отримувати бойові 100 тисяч як і капелан. Головне правильно оформити документи. Тут теж люди головою працють)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:24

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..

Знову постійно. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.

довелось витратити час
Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю.

*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

коли почали дивитися детально, то Раша програла срср по більшості показників
І що я(ми) маю побачити? Я бачу що в США лопаються банки один за одним. А що поганого в Китаї? Просвітіть мене, "небачачого".

це про Китай

й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга. чи як зажди nothing. накинути можеш, підтвердити - ні.

ти надто швидко змінюєш маски. то ти аналітик, що працює з цифрами, то ти незрозуміло хто, аналітика це - не про тебе.

кажеш, ти не за Рашу. ок. так я теж за перемовини та перемир'я, чого ти на мене тоді накидаєш? я тебе вже питав, ти зробив вигляд, що не побачив

Все вірно, я це писав.
Але я ніде не писав що економіка Раші лише зростає через війну. Ти збрехав.

Дивись, війна вже йде 4 роки. По-моєму не мало.
В квітні був план Трампа - viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Зеленський його відкинув.
Недавно був інший план - 28 пунктів. Зеленський його відкинув(переробив).
Якщо Зеленський відкидає усі плати - то який може бути мир? Мир на умовах Зеленського? :D :D Так можна будь-який план відкинути і воювати до 2050 року, але сильно хотіти миру.

Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця.
Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:25

  ЛАД написав:Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)
з ппд да но з виплатами на війні не так лінійно все)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1636516366163671636816369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 184997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 385764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1088082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10482)
06.01.2026 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.