Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:05
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
А что ты говоришь, если не "дальше" - "ближе"?
Твое "пока рак на горе свиснет" (или что ты там постоянно выдумываешь) - это оно самое и есть - есои одним словом, без прикрашений, описать.
а ти не описуй, а процитуй.
Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут
ти мариш? до чого тут строки? де строки, а де воювати до останнього, ти чого дурника вдаєш? коли закінчиться війна, ніхто не знає. ми сформулювали умови - руських дотиснуть, завтра закінчиться. не погодяться - почекаємо їх умов.
для тупих - питання, що я обговорював умови перемовин ще тоді, коли зрадофіли пропонували здатися як є. й якщо подивитесь, мої пропозиції багато в чому й співпадають з поточними умовами.
тому звинувачувати мене в агітації за війну - це нахабна брехня. й хоча це намагається робити кілька людей, меншею брехнею це не стає...
4
5
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:07
_hunter написав: Shaman написав:
й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.
Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе
Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...
якщо пошукаєш, то знайдеш не одне повідомлення з моїми пропозиціями про перемовини...
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:11
_hunter написав:
Путин: Россия освободит свои территории силой, если Киев откажется от диалога
ще один апологет Раші знайшовся.
це хвора фантазія путіна, яка не підкріплена нічим. на днях по строках вже 9 травня - де вже путін - в Берлині, в Києві? чи в черговий раз захоплює Куп'янськ з Покровськом?..
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:12
Сибарит написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
-----------------------------ЛАД
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
-----------------------------
ППД
Спасибо за ответ, но расшифровать не смог.
Если не хотите здесь, то, если можно, в личку.
Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.
И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:15
ЛАД написав:
Заголовок статьи - "Операция США в Венесуэле. Почему у них получилось"
Понятно, что этот вопрос в статье не решается и, если даже такая договор действительно был, то известно об этом станет через очень много лет. Если вообще станет известно. Но статья интересная - довольно подробно говорится о задействованных силах и ходе операции.
Я міг і помилитися. Все таки армія мирного часу і армія воюючої країни - це різні речі. В нас ППОшник спочатку йобне, а потім буде розбиратися шо то було.
Венесуельці ймовірно були налаштовані розбиратися. Тому якщо вдалолся подавити звязок, то ніхто й не збив нічого.
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:18
ЛАД написав:
И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:22
Сибарит написав: ЛАД написав:
И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.
Спасибо, понятно. Хотя оригинально.
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:23
ЛАД написав: Сибарит написав:
Пункт постоянной дислокации.
Там может оставаться только бухгалтер, который начисляет зарплату.
И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
на передку не так просто організовані доплати. бугалтер фізично в зоні ведення, на ткп - тиловому командному пункті км за 40 від передка.
ппд це місце реєстрації фірми
да? начфін по ідеї отримує 40 + 30т за бойові може отримувати бойові 100 тисяч як і капелан. Головне правильно оформити документи. Тут теж люди головою працють)
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:24
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно
кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну
?..
Знову постійно
. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.
довелось витратити час
Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю.
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
коли почали дивитися детально, то Раша програла срср по більшості показників
І що я(ми) маю побачити? Я бачу що в США лопаються банки один за одним. А що поганого в Китаї? Просвітіть мене, "небачачого".
це про Китай
й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга. чи як зажди nothing. накинути можеш, підтвердити - ні.
ти надто швидко змінюєш маски. то ти аналітик, що працює з цифрами, то ти незрозуміло хто, аналітика це - не про тебе.
кажеш, ти не за Рашу. ок. так я теж за перемовини та перемир'я, чого ти на мене тоді накидаєш? я тебе вже питав, ти зробив вигляд, що не побачив
Все вірно, я це писав.
Але я ніде не писав що економіка Раші лише зростає через війну
. Ти збрехав.
Дивись, війна вже йде 4 роки. По-моєму не мало.
В квітні був план Трампа - viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Зеленський його відкинув.
Недавно був інший план - 28 пунктів. Зеленський його відкинув(переробив).
Якщо Зеленський відкидає усі плати - то який може бути мир? Мир на умовах Зеленського?
Так можна будь-який план відкинути і воювати до 2050 року, але сильно хотіти миру.
Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця.
Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:25
ЛАД написав:
Спасибо, понятно. Хотя оригинально.
з ппд да но з виплатами на війні не так лінійно все)
