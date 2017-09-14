Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут
ти мариш? до чого тут строки? де строки, а де воювати до останнього, ти чого дурника вдаєш? ......
Что ты там про "перебрэхивание" писал? И про "дурника вдаєш" — где ты "воювати до останнього" в процитированных сообщениях нашел? А сроки тут до того: ты ж где-то рядом с "работа головой" стоял, вроде? Про STAR хотя бы краем уха должен был слышать? — так вот: без конкретных сроков все и превращается в "пока рак не свиснет".
Shaman написав:й головне Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз? де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.
Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...
якщо пошукаєш, то знайдеш не одне повідомлення з моїми пропозиціями про перемовини...
Зачем мне таои пропозыции - если я у тебя про дату спрашиваю?
Операция «Абсолютная решимость» была проведена настолько гладко, что многие комментаторы считают, что ее успех стал результатом сговора с командованием Боливарианских вооруженных сил либо правительством Венесуэлы.
Ну це 100% вірно. Я навіть сам почав шукати якісь конспірологічні версії як так вони все прекрасно реалізували. путін звичайно дилетант, у порівнянні з Трампом.
Між іншим, тепер можна забути за агресію путіна проти НАТО, поки США в НАТО. Це все вмить стало фантазією.(хоча для мене це завжди була фантазія). Після такої операції путін може забути про "вторгнення в Європу".