Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:25

  ЛАД написав:Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)
з ппд да но з виплатами на війні не так лінійно все)
Banderlog
Повідомлень: 4356
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:26

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И что, у "бухгалтера" такая зарплата?
Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?

Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.

Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)

бачиш ЛАД, скільки разів треба було пояснювати очевидні речі... що й відрізняє практиків від теоретиків ЛАДів... :lol:
Shaman
Повідомлень: 11283
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:30

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ти не описуй, а процитуй.

Так нечего цитировать: сколько у тебя сроки назвать не просили - сплошняком отговорки идут :oops:

ти мариш? до чого тут строки? де строки, а де воювати до останнього, ти чого дурника вдаєш? ......

Что ты там про "перебрэхивание" писал? И про "дурника вдаєш" ;) — где ты "воювати до останнього" в процитированных сообщениях нашел? :shock:
А сроки тут до того: ты ж где-то рядом с "работа головой" стоял, вроде? Про STAR хотя бы краем уха должен был слышать? — так вот: без конкретных сроков все и превращается в "пока рак не свиснет".
Повідомлень: 11268
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:30

  ЛАД написав:Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)

Не вижу ничего оригинального. Когда гражданский едет в командировку, ему зарплату тоже платят по месту основной работы.

Ну и ещё военное соображение: не должен левый работник банка знать, где воюет подразделение.
Сибарит
Повідомлень: 9230
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21718 раз.
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:32

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й головне
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
де мої цитати, що я пропоную воювати далі? твоя черга.

Так с блеском посрами оппонента - покажи свою цитату, где ты пропонуеш воевать ближе :lol:
Ну или с хоть какими-то конкретным сроками...

якщо пошукаєш, то знайдеш не одне повідомлення з моїми пропозиціями про перемовини...

Зачем мне таои пропозыции - если я у тебя про дату спрашиваю? :shock:
Повідомлень: 11268
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:34

  ЛАД написав:
Операция «Абсолютная решимость» была проведена настолько гладко, что многие комментаторы считают, что ее успех стал результатом сговора с командованием Боливарианских вооруженных сил либо правительством Венесуэлы.
https://www.bbc.com/russian/articles/c9vxnw4j4rlo

Ну це 100% вірно. Я навіть сам почав шукати якісь конспірологічні версії як так вони все прекрасно реалізували.
путін звичайно дилетант, у порівнянні з Трампом.

Між іншим, тепер можна забути за агресію путіна проти НАТО, поки США в НАТО. Це все вмить стало фантазією.(хоча для мене це завжди була фантазія). Після такої операції путін може забути про "вторгнення в Європу".
andrijk777
Повідомлень: 7208
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  ЛАД написав:Спасибо, понятно. Хотя оригинально. :)

Не вижу ничего оригинального. Когда гражданский едет в командировку, ему зарплату тоже платят по месту основной работы.

Ну и ещё военное соображение: не должен левый работник банка знать, где воюет подразделение.
Та й подавати податкову звітність в іншу податкову щоразу при переміщенні підрозділу це було б теж фейерично
Faceless
Повідомлень: 37201
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:36

  Shaman написав:яка не підкріплена нічим.

Та и пофиг. Ты лучше скажи - что с Планом стало - что 10% уже вторую неделю "готовят"
Состоящий из 20 пунктов мирный план по завершению войны в Украине подготовлен уже на 90 процентов. Об этом в пятницу, 26 декабря, заявил во время онлайн-общения с журналистами президент Украины
Повідомлень: 11268
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не так складні перші 90% плану, як наступні 90%
Повідомлень: 37201
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:41

  Faceless написав:Не так складні перші 90% плану, як наступні 90%

Это-то понятно :lol:
Вопрос не понятен:
  Shaman написав:про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами? що руські-то кажуть?

точнее человек явно с адресом промахнулся - это куда-то в ОП нужно...
Повідомлень: 11268
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
