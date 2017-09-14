Додано: Вів 06 січ, 2026 16:46

andrijk777 написав: Все вірно, я це писав.

Але я ніде не писав що економіка Раші лише зростає через війну. Ти збрехав.



Дивись, війна вже йде 4 роки. По-моєму не мало.

В квітні був план Трампа -

Зеленський його відкинув.

Недавно був інший план - 28 пунктів. Зеленський його відкинув(переробив).

Якщо Зеленський відкидає усі плати - то який може бути мир? Мир на умовах Зеленського? Так можна будь-який план відкинути і воювати до 2050 року, але сильно хотіти миру.



Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця.

Shaman написав: чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин? чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?

Де я таке розповідаю, фантазер? Де я таке розповідаю, фантазер?

ще один вирішив за дрібниці чіплятися, ігноруючи основне. добре поганаємо тебе по цьому полюв черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...