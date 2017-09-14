Би-би-си: В 2022 году 15% украинцев считали, что война должна продолжаться до тех пор, пока над Кремлем не появятся тризубы, в 2023-м говорили о границах 1991 года, затем общественные ожидания сжались до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. А какой сценарий окончания войны является для украинцев желаемым сейчас?



А.А.: Желаемый — тризуб на Кремле, развал России, репарации, возмещение Россией украинских потерь. Это желаемый результат.



Но поскольку никто не верит, что он достижим в ближайшей перспективе или, скажем так, при нашей жизни, то мы говорим о каких-то компромиссных вещах, которые могут привести к завершению войны.

......

Вообще мы задаем респондентам два вопроса: «Какой путь завершения войны вы поддерживаете?» и «Какой путь завершения войны вы считаете реальным?» А это две совершенно разные вещи.



Когда мы спрашиваем, какой путь завершения войны вы поддерживаете, мы видим, что вариант «Воевать до выхода на границы 1991 года» и сегодня выбирают до 10% украинцев. И чуть менее 20% говорят, что нужно воевать до возвращения границ 2022 года, то есть без части Донбасса и без Крыма. То есть если эти две категории объединить, то окажется, что где-то до 30% населения Украины готовы воевать до каких-то границ.



В то же время большинство украинцев, 52-54-56%, бывало и 62%, говорят, что они поддерживают путь завершения войны посредством мирных переговоров, привлечения международных партнеров, подписания мирного соглашения.



Би-би-си: Этот показатель сильно вырос с 2022 года?



А.А.: Конечно. В 2022 году за продолжение боевых действий, в том числе до выхода на границы 1991-го, выступало абсолютное большинство украинцев.