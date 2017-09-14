Shaman написав:

в черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...