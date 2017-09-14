Авторитетный аналитический центр, Международная кризисная группа, еще в октябре 2025-го предупредил, что падение Мадуро может привести к насилию и нестабильности в Венесуэле. Тогда же, в октябре, газета The New York Times сообщила, что еще в первое президентство Трампа представители оборонного и дипломатического ведомств провели учения, моделируя возможные последствия падения режима Мадуро. Они пришли к выводу, что это, вероятно, обернется хаосом и насилием, так как за власть в стране начнут бороться несколько вооруженных группировок. ......... Именно политические действия определяют успех или провал этого процесса. Ирак погрузился в кровавую катастрофу после вторжения США в 2003 году. В Афганистане два десятилетия попыток государственного строительства и потраченные на это миллиарды долларов были сметены за считанные дни после вывода американских войск в 2021 году.
Ни одна из этих стран не была в «сфере влияния» Америки. Однако опыт прошлого вмешательства в Латинской Америке — и угроза нового — не внушают особого оптимизма. ......И тут же проиллюстрировал новую концепцию, сказав, что президенту Колумбии Густаво Петро нужно «поберечь свою задницу». Чуть позже, в интервью Fox News, Трамп сообщил, что «с Мексикой нужно что-то делать». И наверняка в планах — Куба, очень близкая сердцу госсекретаря Рубио, сыну кубинцев, бежавших в США от социализма Кастро. ...... Я был в Гаити в 1994 году, когда президент Билл Клинтон направил туда 25 тысяч военнослужащих и два авианосца для осуществления смены режима. Тогда гаитянский режим рухнул без единого выстрела. Но никакого счастья гаитянам это не принесло. 30 лет, прошедшие с тех пор, стали периодом почти непрерывных страданий для гаитянского народа. Сейчас Гаити — это несостоявшееся государство, которым управляют вооруженные банды.
як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ
Я привёл цитаты не о войне. А доверять никому не надо, но выслушать точку зрения и напоминания об истории стоит. А дальше подумать самому.
там багато слів, але нічого не написано, що Зе відмовився. сторони не дійшли згоди - так. й де сказано, що зробила б Раша. там були пропозиції Раші?..
Shaman написав:а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.
ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...
Ще раз: Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця. Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
в тебе проблеми з прочитаним - виділив. а про квітень теж озвучую не один раз - не було ніякого квітневого плану. й чекаємо, що руські зараз скажуть на конкретний план...
й теж повторю - руські не хочуть домовлятися, тягнуть час, але намагаються в цьому звинуватити нас. поки така ситуація. може після Венесуели путін стане більш адекватним?..
Ти просто на чорне кажеш біле. Якщо у тебе не було ніякого плану, то про що ми споримо? Взагалі війни не має. Хіба оголошена війна? НІ. Де написано що йде війна? Про який мир ти говориш, якщо війни немає? Все. Хватить. Якщо на чорне говорити біле - то яка може бути дискусія?
У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт. А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка. Ось такий тупик.
Shaman написав:в черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.
зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна. Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці? Все зроблено щоб переговорів не було і щоб не могла виграти жодна з сторін. Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами? І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша. А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...