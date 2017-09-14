RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:40

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.................
як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ

Я привёл цитаты не о войне.
А доверять никому не надо, но выслушать точку зрения и напоминания об истории стоит. А дальше подумать самому.

Ну це 5 балів!! В точку! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:42

  andrijk777 написав:.........
У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт.
А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка.
Ось такий тупик.

Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся.
Никуда он не денется. И мы вместе с ним.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:45

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Та и пофиг. Ты лучше скажи - что с Планом стало - что 10% уже вторую неделю "готовят"

якщо це в ОП, то чого ти мене питаєш? :

Ну это ж ваша братия за Марафоном следит - может там новые методички спустили на тему "откуда такая задержка дикая?"

як ти показуєш свою обмеженість :lol: люба більш-меньш розумна людина бачить, що я не є прихильником поточної влади. а марафон не дивився жодного разу. 8)

але хто сказав, що людина, яка просуває ворожу пропаганду - розумна. зазвичай це тупенькі бовдури :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:50

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт.
А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка.
Ось такий тупик.

Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся.
Никуда он не денется. И мы вместе с ним.

Ні, я не оговорився. Саме "для себе". Ціль очевидна - залишатись при владі подовше.
Вище Banderlog написав пост. Я по суті з ним згідний. Все по ділу сказав, з фактами.
Зе веде переговори з Францією. НАВІЩО??? Ми що з Францією воюємо?
Зе імітує переговори ось і все. Реальних переговорів немає. Ні путін ні Зеленський не хочуть миру.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:52

  prodigy написав:
як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ

Понятно слухати тільки телемарафон і соросячих аналітиків. А якщо побачиш що збрехали то значить так надо було, для діла надо.
Ділов то, втрати засекретити... але ж понятно які втрати втричі менші за російські, нє в десяторо менші, в пятнадцятеро.
Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють :lol:
А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах? :lol:
та нє, кастрюлеголовим питання задавати нізя. Стадо має бути згуртованим. :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:в черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.

а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.

ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...
зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна.
Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці?
Все зроблено щоб переговорів не було і щоб не могла виграти жодна з сторін.
Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами?
І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша.
А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...

це якийсь особливий кагор ще за старими технологіями, від якого такі фантазії виникають? :lol:

Зе зриває перемовини. а поки бачимо, що Раша не хоче вести перемовини. Раша виявила бажання вести з нами перемовини? навпаки. Раша хоче лише з США. але винна Україна та особисто Зе. США поки єдині, хто можуть дотиснути Раші не перемовини. кажу, може Венесуела ще вплине.

я то звісно буду, але вже втомився виправляти ваші перекладання з хворої голови на здорову. й вигадки, що Зе відмовляється від перемовин...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт.
А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка.
Ось такий тупик.

Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся.
Никуда он не денется. И мы вместе с ним.

Ні, я не оговорився. Саме "для себе". Ціль очевидна - залишатись при владі подовше.
Вище Banderlog написав пост. Я по суті з ним згідний. Все по ділу сказав, з фактами.
Зе веде переговори з Францією. НАВІЩО??? Ми що з Францією воюємо?
Зе імітує переговори ось і все. Реальних переговорів немає. Ні путін ні Зеленський не хочуть миру.

ще одному відповім. путін - не хоче перемовин, це правда. а Зе веде перемовини з тими, хто може вплинути на процес - й Франція одна з тих країн...

які факти в Бандерлога? лише емоції...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:57

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Ещё о Венесуэле - "Прецедент Мадуро. Решатся ли последовать примеру Трампа авторитарные лидеры по всему миру?" - https://www.bbc.com/russian/articles/cd0yg01y5vjo.
Авторитетный аналитический центр, Международная кризисная группа, еще в октябре 2025-го предупредил, что падение Мадуро может привести к насилию и нестабильности в Венесуэле. Тогда же, в октябре, газета The New York Times сообщила, что еще в первое президентство Трампа представители оборонного и дипломатического ведомств провели учения, моделируя возможные последствия падения режима Мадуро. Они пришли к выводу, что это, вероятно, обернется хаосом и насилием, так как за власть в стране начнут бороться несколько вооруженных группировок.

И ещё интересная статья - "Аналитики считают, что удар США по Венесуэле укрепит территориальные претензии Китая, а нападение на Тайвань маловероятно."
- https://www.reuters.com/world/china/us-strike-venezuela-embolden-chinas-territorial-claims-taiwan-attack-unlikely-2026-01-04/

як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ

Ви коли-небудь бачили, щоб ЛАД транслював тут проукраїнські статті? Ні. Тільки прокацапські.
Два тижні поспіль сидів тихо, поки не сталося лихо. Як тільки у рф якісь негаразди - чи десь відгребли добряче, чи втратили черговий регіон впливу, чи обісра.. - ЛАД вискакує на форум, як чорт із табакєрки, і цілодобово тиражує рашанаративи. Мені смішно, бо я розумію що до чого, але ж інші довіряють його пропаганді..
fler
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 17:57

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:И ещё интересная статья - "Аналитики считают, что удар США по Венесуэле укрепит территориальные претензии Китая, а нападение на Тайвань маловероятно."
- https://www.reuters.com/world/china/us-strike-venezuela-embolden-chinas-territorial-claims-taiwan-attack-unlikely-2026-01-04/

Я точно так само вважаю!
Тут мене Шаман постійно аналітиком називає. :D Я підтверджую слова цих аналітиків. :D :D

це ти колись себе пробував називати. але згоден, ніякий ти не аналітик. або ти - ніякий аналітик, як тобі більше подобається :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:00

  Shaman написав:


Зе зриває перемовини. а поки бачимо, що Раша не хоче вести перемовини. Раша виявила бажання вести з нами перемовини? навпаки.

Переставай брехати. В Україні переговори Зеленський заборонив? Так чи ні ?
Закон про демобілізацію коли буде прийнятий?
Banderlog
