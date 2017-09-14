RSS
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 19:58

  Shaman написав:ось інтрига
Росія просила не чіпати. США планують перехопити нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою — CNN
США мають намір перехопити нафтовий танкер, що прямує до Венесуели й на який Росія заявила свою юрисдикцію. Це може призвести до загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою, повідомляє CNN, посилаючись на чотирьох обізнаних осіб.

Раніше 1 січня NYT написав, що танкер Bella 1 офіційно перейменували на Marinera та внесли до російської бази даних суден. Це своєю чергою ускладнює затримання танкера, оскільки, згідно з міжнародним правом, судна, що ходять під прапором певної країни, перебувають під захистом цієї країни.

Водночас за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує вважати танкер «бездержавним», оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше наблизилась берегова охорона.

які ставки?.. 8)

возьмут за щеку и глубоко и витиевато озаботятся
парочку потопили бы , тогда можна было бы думать иное , про Трампа
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Зараз людське життя має більшу цінність ніж держава. Хочете жити "для держави" - будь-ласка, але я не хочу. Та ніхто не хоче. Всі що хочуть - вже давно на фронті.
Немає якоїс емферної цінності людського життя для ДЕРЖАВИ...
Є ЕКОНОМІЧНИЙ ефект , грубо сплата податків, генерація нових ідей і так далі....
А от для ЛЮДИНИ її життя - БЕЗЦІННЕ.
Тому
Чим більше таких як ви здрисне з наших теренів - тим легше буде тим хто РЕАЛЬНО ПОТРІБНИЙ ДЕРЖАВІ, адже Держава розподіляє те що зібрала на ВСІХ громадян
От і виходить
Якщо Держава збере БАГПТО з малої кількості людей( тобто ефективно і по білому працюючий=вигода Державі) - значить вона кожному конкретному громадянину зможе повернути тим більше чим менша кількість отримувачів..

ПС
про те що з вкрадених грошей сплачується ПДВ при покупці чогось -краще не пишіть...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:23

  ЛАД написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025

Цитата по ссылке:
У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
Льотчики, ще напевно великий ріс у Вінницькій області... по тій самій причині
Чим більше заходить літаків - тим більше росте медіанна...
А те що літаки заходять в Івано-Франківську а не Харківську - має бути зрозуміло чому
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
Загиблі в основному залишаються на території яку ЗАХОПИЛИ ворожі війська.Ми втратили за 3 роки війни 115 000 км2, за 4 рік 4700км2
Так як ми втрачаємо території то дивного в тому що кількість переданих тіл 1 до 20 я не те що не бачу. я взагалі дивуюсь звідки в нас той 1.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:35

  Vadim_ написав:

Куда перемотать на потужный выступ 162/94 з-нэтым-ВОС?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:40

  барабашов написав:
  Vadim_ написав:

Куда перемотать на потужный выступ 162/94 з-нэтым-ВОС?

3,16
я пригляделся , нет не он , он сникерсы любит щекотать :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:51


Кому в Україні під час війни жить хорошо?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:58

Shaman
Вам не надоело повторять мантру о правилах?
Все правила соблюдаются только под силовым контролем. Даже ПДД.
Нет принуждения - правила не соблюдаются.
Уже писал, раньше это делалось за счёт баланса СССР-США, потом за счёт полной гегемонии США.
Теперь система пошла вразнос.
А заставить США "выполнять правила" как-то некому.

Вы часто пишете об аргументах.
"факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу", - это, конечно, очень аргументированный ответ. :)
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:05

  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело повторять мантру о правилах?
Все правила соблюдаются только под силовым контролем. Даже ПДД.
Нет принуждения - правила не соблюдаются.
Раньше это делалось за счёт баланса СССР-США, потом за счёт полной гегемонии США.
Теперь система пошла вразнос.
А заставить США "выполнять правила" как-то некому.

Вы часто пишете об аргументах.
"факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу", - это, конечно, очень аргументированный ответ. :)

це не мантра, це реалії - країни домовились й жили за правилами. так, за їх виконанням звісно треба слідкувати. але головні країни правил притримувались. це вам не набридло розповідати, що "в США негрів лінчують" - це алюзія, якщо що. бо брехуни теж люблять розповідати - всі брешуть, але це не так, це так лише для брехунів. Раша втратила своє моральне право диктувати комусь іншому про правила - й має втратити своє неналежне місце в СБ ООН.

а маячню не збираюсь коментувати. ваші слова - втсновок маячня достатньо. хочу почути ваші аргументи на всі ті питання - не буду відповідати. ні, немає? то не треба й з мене вимагати - я достатньо наводжу аргументів за потреби. ви теж стали вважати, що Зе свідомо відкидає мир заради особистої користі? успіхів...
