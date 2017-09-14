ЛАД написав:........... Не уникаю и не ховаю голову в пісок. К сожалению, верно. Но разница с нацистской Германией всё же есть. И достаточно заметная. Хотя и сходство тоже. Успехи нацистской пропаганды (и внутреннего террора) были явно сильнее. Причины анализировать не буду. В Германии практически не оставалось противников нацистской идеологии. Да и войны тоже. В сегодняшней РФ нет особой идеологии. Идея "имперского величия" на идеологию не очень тянет. А людей, не одобряющих войну с Украиной, достаточно много. Они, правда, не решаются открыто протестовать, боясь репрессий, пока их не трогают и не пытаются мобилизовать, но тем не менее. Когда осенью 2022 в РФ начали мобилизацию, то началось массовое бегство из страны и мобилизацию быстро прекратили. Нам, конечно, от этого не легче, но это позволяет рассчитывать, что адекватне населення там появится гораздо быстрее. Хотя бы потому, что оно частично уже есть. Да и многие (большинство?) из тех, кто воюет против нас, воюют не за "идею", а просто как наёмники, за деньги. За весьма приличные по российским меркам деньги. В нацистской Германии такого не было.
треба деякі гештальти позакривати...
а чому ви вважаєте, що успіхи менші. що в Раші набагато слабше - так, це каральний апарат. вони програють, що НКВС, що СС. це про ефективність. тут Раша слабка...
а пропаганда. ви кажете - противників не залишилось? а ви звідки знаєте? боялися щось сказати - це так. а 45 році всі розповідали, що їх змушували. тому ефективність пропаганди - вам не казали наче адекватні люди - ви ще трошки потерпіть, ми вас звільнимо. а я чув й не один раз від руських.
Ни разу ни от кого не слышал. В 45 что им оставалось рассказывать? Боялись. Под дулом автомата и не то расскажешь.
людей які проти - умовні 25%. багато хто вже просто виїхав. а 75% дуже за. коли ще руські зможуть заробити стільки грошей. й тому, ті, хто вбивають за гроші - це ще гірший фактор. руські ще відриють для себе що за гроші СВОлодя й руського вб'є без проблем. тому 40-50 років - а раніше толку не буде. тобто на ваш час ЛАД - Раша - це вороже населення...
За гроші это совсем не то же, что за идею. Перестанут платить - перестанут воевать. А "СВОлодя й руського вб'є" - вы уверены, что такой опасности не будет у нас? Если да, то очень напрасно. После ВОВ проблемы с бандитизмом в Союзе тоже были. Вы думаете, что убийств у нас до войны не было? И сегодня тоже совсем нет?
У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
За посиланням мова йде не про реальні "зарплати", а про те що публікують в вакансіях. Про ППД (вірніше офіційну адресу юр-особи бригади) тут вже все розписали. А аномалія в Франківській області - ймовірно в якійсь "Франківській бригаді" в кадрах чи стройовій з"явився прошарений мобілізований, який працював Хрюшею (HR) в своєму нормальному житті, який замість "стандартних вакансій ЗСУ" 20-120 почав публікувати 20-200 (що з усіма теоретично можливими доплатами формально теж правда).
Думаю скоро його вислужені "колеги" переймуть цей позитивний досвід та почнуть публікувати вакансії з вилкою 20-240 - Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський, а "журналісти" та ура-патріоти розказуватимуть мобілізованим що ті отримують понад 100 тисяч в місяць навіть в найглибшому тилу типу Івано-Франківська.
На жаль такі маніпуляції направлені на розкол суспільства діють навіть на Вас, далеко не найтупішого на цьому форумі і точно розумнішого за 90% ЦА на яку розраховані подібні вкиди.
Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
барабашов написав:Шмидт Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в. Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады) Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
Та бабла у нас валом. Днепр город не первый, но и не второй Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома. И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра". Записал их в список педерастов, пока карандашом.
