У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
За посиланням мова йде не про реальні "зарплати", а про те що публікують в вакансіях. Про ППД (вірніше офіційну адресу юр-особи бригади) тут вже все розписали. А аномалія в Франківській області - ймовірно в якійсь "Франківській бригаді" в кадрах чи стройовій з"явився прошарений мобілізований, який працював Хрюшею (HR) в своєму нормальному житті, який замість "стандартних вакансій ЗСУ" 20-120 почав публікувати 20-200 (що з усіма теоретично можливими доплатами формально теж правда).
Думаю скоро його вислужені "колеги" переймуть цей позитивний досвід та почнуть публікувати вакансії з вилкою 20-240 - Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський, а "журналісти" та ура-патріоти розказуватимуть мобілізованим що ті отримують понад 100 тисяч в місяць навіть в найглибшому тилу типу Івано-Франківська.
На жаль такі маніпуляції направлені на розкол суспільства діють навіть на Вас, далеко не найтупішого на цьому форумі і точно розумнішого за 90% ЦА на яку розраховані подібні вкиди.
Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
барабашов написав:Шмидт Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в. Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады) Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
Та бабла у нас валом. Днепр город не первый, но и не второй Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома. И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра". Записал их в список педерастов, пока карандашом.
