RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16371163721637316374
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:19

  ЛАД написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025

Цитата по ссылке:
У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

За посиланням мова йде не про реальні "зарплати", а про те що публікують в вакансіях.
Про ППД (вірніше офіційну адресу юр-особи бригади) тут вже все розписали.
А аномалія в Франківській області - ймовірно в якійсь "Франківській бригаді" в кадрах чи стройовій з"явився прошарений мобілізований, який працював Хрюшею (HR) в своєму нормальному житті, який замість "стандартних вакансій ЗСУ" 20-120 почав публікувати 20-200 (що з усіма теоретично можливими доплатами формально теж правда).

Думаю скоро його вислужені "колеги" переймуть цей позитивний досвід та почнуть публікувати вакансії з вилкою 20-240 - Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський, а "журналісти" та ура-патріоти розказуватимуть мобілізованим що ті отримують понад 100 тисяч в місяць навіть в найглибшому тилу типу Івано-Франківська.

На жаль такі маніпуляції направлені на розкол суспільства діють навіть на Вас, далеко не найтупішого на цьому форумі і точно розумнішого за 90% ЦА на яку розраховані подібні вкиди.

Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 295
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:20

  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.
Днепр город не первый, но и не второй :mrgreen:
Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома.
И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра".
Записал их в список педерастов, пока карандашом.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:25

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.
Днепр город не первый, но и не второй :mrgreen:
Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома.
И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра".
Записал их в список педерастов, пока карандашом.

забивай на такую перхоть

но и желания дрочить как и купить на гелики нету
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:29

Ну, хоть так...
Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Після припинення вогню Німеччина готова розмістити свої сили на прилеглій до України території НАТО".

Жаль, конечно, что он заодно и границу ЕС показывает...
_hunter
 
Повідомлень: 11275
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16371163721637316374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 385977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1088368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10483)
06.01.2026 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.