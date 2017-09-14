|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:20
барабашов написав:
Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
Та бабла у нас валом.
Днепр город не первый, но и не второй
Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома.
И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра".
Записал их в список педерастов, пока карандашом.
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:25
забивай на такую перхоть
но и желания дрочить как и купить на гелики нету
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:29
Ну, хоть так...
Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
"Після припинення вогню Німеччина готова розмістити свої сили на прилеглій до України території НАТО".
Жаль, конечно, что он заодно и границу ЕС показывает...
