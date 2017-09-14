Додано: Вів 06 січ, 2026 21:42

ЛАД написав: За гроші это совсем не то же, что за идею.

Перестанут платить - перестанут воевать.

А "СВОлодя й руського вб'є" - вы уверены, что такой опасности не будет у нас? Если да, то очень напрасно. После ВОВ проблемы с бандитизмом в Союзе тоже были. Вы думаете, что убийств у нас до войны не было? И сегодня тоже совсем нет?

хіба німці за ідею вбивали? звичайні солдати - сказали воювати - воюють, припинили воювати - не воюють. СС - це інша мова. тому ті, хто готовий вбивати за гроші - вони швидко допетрають, що за гроші можна й далі вбивати.от знову класичне - а у нас. у нас люди захищають країну, й як кажете - багато мобілізованих. а там щиро, добровільно пішли вбивати хохлів - хто за гроші, хто за покликом. ви не бачите різницю, як завжди? а вона є й значна. в нас будуть проблеми з бандитизмом, напевне, але взагалі не порівняно з їх масштабами. окремо стоять оці дрібні народи - там теж є які рахунки виставити руським. гадаєте після вбивства українців вони будуть з руськими церемонитись? но це перспектива, яка лякає путіна, одна з причин, чому не хочуть зупиняти війну.на Раші зараз проводиться неприкрита пропаганда ВБИЙ. й це матиме наслідки саме на Раші. а в нас звичайні післявоєнні проблеми - не ми перші, не ми останні.