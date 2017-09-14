|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:43
ЛАД написав:
так за такою кривою логікою ЛАД теж ухилянт.
Если вам так хочется, то, конечно, можно назвать. Но согласно украинским законам
я не был военнообязанным даже в первый день войны. С очень большим запасом не был.
И даже имел полное право выехать за границу. По закону.
а, як кажемо про ЛАДа - то згадуємо за закони. а як про інших - то сміливо називаємо ухилянтами. чому я не здивований?
Shaman
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:51
Vadim_ написав:
.............
нет ! это логика быдла , все правила в мозгах и КУЛЬТУРЕ , но культуре надо учиться с пелёнок(родители)
Вадим, бросьте эти благоглупости.
В мозгах у человека заложено только жрать и размножаться.
Всё остальное заложено в законах, которые меняются вместе с обществом.
Мечты о новом человеке коммунистического будущего пока что остаются только розовыми мечтами.
Попробуйте отменить законы и наказание за их нарушение... Боюсь, результат вам не понравится. Сильно не понравится.
ЛАД
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:52
Shaman написав: ЛАД написав:
так за такою кривою логікою ЛАД теж ухилянт.
Если вам так хочется, то, конечно, можно назвать. Но согласно украинским законам
я не был военнообязанным даже в первый день войны. С очень большим запасом не был.
И даже имел полное право выехать за границу. По закону.
а, як кажемо про ЛАДа - то згадуємо за закони. а як про інших - то сміливо називаємо ухилянтами. чому я не здивований?
Да, правильно вас как-то назвали троллем.
Так и есть.
ЛАД
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:57
candle645 написав:
........
На жаль такі маніпуляції направлені на розкол суспільства діють навіть на Вас, далеко не найтупішого на цьому форумі і точно розумнішого за 90% ЦА на яку розраховані подібні вкиди.
.........
Спасибо за дополнительное разъяснение.
Но на меня не діють. Меня это просто удивило и я попросил разъяснений у тех, кто знаком с вопросом лучше меня.
ЛАД
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:07
ЛАД написав: Vadim_ написав:
.............
нет ! это логика быдла , все правила в мозгах и КУЛЬТУРЕ , но культуре надо учиться с пелёнок(родители)
Вадим, бросьте эти благоглупости.
В мозгах у человека заложено только жрать и размножаться.
Всё остальное заложено в законах, которые меняются вместе с обществом.
Мечты о новом человеке коммунистического будущего пока что остаются только розовыми мечтами.
Попробуйте отменить законы и наказание за их нарушение... Боюсь, результат вам не понравится. Сильно не понравится.
ипаться.
я никогда не возьму велосипед или айфон новый которіе кто то забыл, я не езжу на красный даже когда жена рожала , не подрезаю и не бікую , бікам всегда говорю шо они быки
я вам говорю про культуру классическую
Vadim_
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:10
candle645 написав:
Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
Відставний підприємець який заробляючи 100 000 платив 7000 в Бюджет і вважав себе вищим сортом хоча мій прибиральник платив податків більше ніж він так і не в стані припустити що ОДНОЧАСНО може бути СПРАВЕДЛИВОЮ як ЙОГО версія, так і моя..
ПС
Про збільшення авіаційної техніки на теренах Західної України- знають МЕШКАНЦІ Західної України , бо мають можливість порівняти частоту прольоту над їхніми головами авіатехніки...
То як
вибачишся
а - за те що крав 10 років по 43000 грн з бюджету
б - що пробував образити військове звання?
budivelnik
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:43
ЛАД написав: Vadim_ написав:
.............
нет ! это логика быдла , все правила в мозгах и КУЛЬТУРЕ , но культуре надо учиться с пелёнок(родители)
Вадим, бросьте эти благоглупости.
В мозгах у человека заложено только жрать и размножаться.
Всё остальное заложено в законах, которые меняются вместе с обществом.
Мечты о новом человеке коммунистического будущего пока что остаются только розовыми мечтами.
Попробуйте отменить законы и наказание за их нарушение... Боюсь, результат вам не понравится. Сильно не понравится.
уявляю, як ви виховували своїх дітей - як щира радянська людина - "жрать и размножаться". а інше, якщо спіймають...
Shaman
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:46
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Если вам так хочется, то, конечно, можно назвать. Но согласно украинским законам
я не был военнообязанным даже в первый день войны. С очень большим запасом не был.
И даже имел полное право выехать за границу. По закону.
а, як кажемо про ЛАДа - то згадуємо за закони. а як про інших - то сміливо називаємо ухилянтами. чому я не здивований?
Да, правильно вас как-то назвали троллем.
Так и есть.
а нас за что? - теж руська традиція. ви ж коли починаєте накидати на інших, чомусь вважаєте, що залишитесь в білому - ви перший в лайно потрапляєте. а мені оті ваші накиди
Shaman
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:48
Shaman написав:
.........
хіба німці за ідею вбивали? звичайні солдати - сказали воювати - воюють, припинили воювати - не воюють. СС - це інша мова. тому ті, хто готовий вбивати за гроші - вони швидко допетрають, що за гроші можна й далі вбивати.
"звичайним солдатам" тоже вбивали в голову, что они "вища раса", "юберменши". И вбили очень многим. И убийствами гражданского населения занимались не только СС.
от знову класичне - а у нас. у нас люди захищають країну, й як кажете - багато мобілізованих. а там щиро, добровільно пішли вбивати хохлів - хто за гроші, хто за покликом. ви не бачите різницю, як завжди? а вона є й значна. в нас будуть проблеми з бандитизмом, напевне, але взагалі не порівняно з їх масштабами. окремо стоять оці дрібні народи - там теж є які рахунки виставити руським. гадаєте після вбивства українців вони будуть з руськими церемонитись? но це перспектива, яка лякає путіна, одна з причин, чому не хочуть зупиняти війну.
Да, у нас захищають країну.
Так во время ВОВ тоже захищали. Но на войне отношение к смерти меняется. Даже у тех, кто воюет не за деньги.
Но не стоит идеализировать, вспомните, сколько здесь разговоров было о необходимости для улучшения мобилизации увеличить зарплаты. И контракт 18-24 тоже был основан на приличных выплатах + ограниченный срок службы.
Ваши сладкие мечты о резне русских со стороны малых народов, комментировать не буду. Что-то напоминает.
на Раші зараз проводиться неприкрита пропаганда ВБИЙ. й це матиме наслідки саме на Раші. а в нас звичайні післявоєнні проблеми - не ми перші, не ми останні
Интересно, как все патриоты хорошо знают, что происходит в РФ, даже какая там пропаганда. Я почему-то об этом понятия не имею. Смотрят росс. ТВ?
Не поделитесь, кого лучше слушать - Соловьёва, Скабееву, кого-то ещё?
А насчёт "не ми останні", желаю вам не столкнуться с этим и не стать ни первым, ни последним.
ЛАД
