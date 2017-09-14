Заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера Германии Фридриха Мерца вызвали возмущение в Берлине. «Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Хилле . По его словам, правительство Германии не видит оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в свете этих заявлений.
«Существующие меры безопасности доказали свою эффективность и обеспечивают защиту, соответствующую конкретным обстоятельствам и уровню угрозы, с которыми сталкивается канцлер», — подчеркнул Хилле. Канцлер Мерц «надежно и безопасно защищен». Сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции «входят в число лучших в мире».
Бывший глава Кремля Медведев в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС заявил, что он может представить себе аналогичные операции по похищению других глав государств или правительств, включая Мерца, аналогичные насильственным действиям США в Венесуэле .
«Похищение неонациста Мерца могло бы стать отличным поворотом в этом цирке», — заявил нынешний заместитель председателя Совета национальной безопасности в Москве . «Есть даже основания для его преследования в Германии , так что это не будет большой потерей, тем более что граждане страдают напрасно».
Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
навіть не 20, при обміні загиблих на 1 кацапа 50 наших:
Попередній обмін тілами загиблих відбувся 18 вересня, коли Росія повернула 1000 тіл, а Україна передала - 24. Цьому передували аналогічні репатріаційні заходи 19 серпня, коли Україна так само отримала 1000 тіл, а РФ - 19. Перед тим був обмін 17 липня, коли українській стороні так само передали 1000 тіл, а російській - 19.
барабашов написав:Шмидт Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в. Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады) Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
Та бабла у нас валом.
Питання не в тому, що хтось під час війни купує десяту квартиру чи двадцяту теслу, а в тому, що захищати цей крам примушують переважно зовсім не причетних до цього свята життя людей, та ще й за мізерні 20к.
Ну так ви зацитували саме такого. Спитайте детальніше, якщо вас хвилює це питання. Забавні ви пропагандони. Розказуєте про якихось міфічних, а на форумі є всі ті, про кого ви тут розказуєте: І 120 кг інваліди на рамних позашляховиках з правом виїзду в Стамбул І офіцери запасу 120 кг , ні дня не захищавші державу. (нетойВОС, давай ракету в ангар) І мародери на чужому горі , які чекають ріки крові на вулицях Дніпра щоб купити 10-й обʼєкт нерухомості . Не приховують, що. Їм з коцабами буде ок