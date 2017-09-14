RSS
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 08:55

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Стасюк з пʼятірками не знає, що за ким поле бою - у того всі тіла.
і тут можна вставити потужні цитати з кінця 2023-початку 2024 "ніколи миритись, треба покращувати переговорні позиції".

Це ви мені заперечили, чи до чого флуд?

це про те що вже третій рік "за ким поле бою - у того всі тіла" в одну сторону, а в 2023 дехто навіть після провалу контрнаступу надував щоки.. Як форумчани так і державні мужі
Letusrock
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:в 2023 дехто навіть після провалу контрнаступу надував щоки


знову брехня...контрнаступ був приречений з початку, тому що почався на 6-7 місяців пізніше ніж було доцільно починати, а в цілому це була переоцінка власних можливостей
і недооцінка ворога (Зеля глумився над Порошенко за Іловайськ, а в 2023р вийшло значно гірше-поклали за просування на 10-15км самі боєздатні підрозділи, так само як і запізнились з виводом підрозділів з курської області на 2 місяця як мінімум).
prodigy
 
Повідомлень: 12997
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шото трансгендер, ни дня ни защищавший батькившину по ВУС, а протренькавший только керосин и лётные часы, оплаченные моими налогами, на искусство чётенько возить вагнеровцев на охоту на слонов и львов с гвертольёта, разошёлся не на шутку.
Наверно Мариняк приснился, и во сне за чёлку тащил его далеко не в офицерский буфет отметить встречу.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
