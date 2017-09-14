RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16368163691637016371>
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:39

Заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера Германии Фридриха Мерца вызвали возмущение в Берлине. «Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Хилле . По его словам, правительство Германии не видит оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в свете этих заявлений.

«Существующие меры безопасности доказали свою эффективность и обеспечивают защиту, соответствующую конкретным обстоятельствам и уровню угрозы, с которыми сталкивается канцлер», — подчеркнул Хилле. Канцлер Мерц «надежно и безопасно защищен». Сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции «входят в число лучших в мире».

Бывший глава Кремля Медведев в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС заявил, что он может представить себе аналогичные операции по похищению других глав государств или правительств, включая Мерца, аналогичные насильственным действиям США в Венесуэле .

«Похищение неонациста Мерца могло бы стать отличным поворотом в этом цирке», — заявил нынешний заместитель председателя Совета национальной безопасности в Москве . «Есть даже основания для его преследования в Германии , так что это не будет большой потерей, тем более что граждане страдают напрасно».
https://www.spiegel.de/politik/dmitrij-medwedew-bundesregierung-reagiert-scharf-auf-spruch-ueber-entfuehrung-von-friedrich-merz-a-489484c6-85d9-4db0-9784-5124a17f83ee
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38166
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:48

  sergey_stasyuk555 написав:...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

Не очень понял. откуда такой вывод.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38166
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють :lol:


навіть не 20, при обміні загиблих на 1 кацапа 50 наших:
Попередній обмін тілами загиблих відбувся 18 вересня, коли Росія повернула 1000 тіл, а Україна передала - 24. Цьому передували аналогічні репатріаційні заходи 19 серпня, коли Україна так само отримала 1000 тіл, а РФ - 19. Перед тим був обмін 17 липня, коли українській стороні так само передали 1000 тіл, а російській - 19.

https://www.dw.com/uk/povernuto-1000-ti ... a-74472223

Стасюк з пʼятірками не знає, що за ким поле бою - у того всі тіла.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 07:40

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.

Питання не в тому, що хтось під час війни купує десяту квартиру чи двадцяту теслу, а в тому, що захищати цей крам примушують переважно зовсім не причетних до цього свята життя людей, та ще й за мізерні 20к.
Schmit
 
Повідомлень: 5350
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 07:51

  Schmit написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.

Питання не в тому, що хтось під час війни купує десяту квартиру чи двадцяту теслу, а в тому, що захищати цей крам примушують переважно зовсім не причетних до цього свята життя людей, та ще й за мізерні 20к.

Ну так ви зацитували саме такого. Спитайте детальніше, якщо вас хвилює це питання.
Забавні ви пропагандони. Розказуєте про якихось міфічних, а на форумі є всі ті, про кого ви тут розказуєте:
І 120 кг інваліди на рамних позашляховиках з правом виїзду в Стамбул
І офіцери запасу 120 кг , ні дня не захищавші державу. (нетойВОС, давай ракету в ангар)
І мародери на чужому горі , які чекають ріки крові на вулицях Дніпра щоб купити 10-й обʼєкт нерухомості . Не приховують, що. Їм з коцабами буде ок


.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 08:36

Letusrock
Це ви мені заперечили, чи до чого флуд?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 08:54

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

Не очень понял. откуда такой вывод.
А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?
d44
 
Повідомлень: 814
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock

знову брехня...контрнаступ був приречений з початку, тому що почався на 6-7 місяців пізніше ніж було доцільно починати, а в цілому це була переоцінка власних можливостей
і недооцінка ворога (Зеля глумився над Порошенко за Іловайськ, а в 2023р вийшло значно гірше-поклали за просування на 10-15км самі боєздатні підрозділи, так само як і запізнились з виводом підрозділів з курської області на 2 місяця як мінімум).
prodigy
 
Повідомлень: 12997
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:11

  ЛАД написав:За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)
Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:35

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)
Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговоних позицій" теж.
d44
 
Повідомлень: 814
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16368163691637016371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386443
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089051
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.