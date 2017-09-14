Додано: Сер 07 січ, 2026 10:11

ЛАД написав: За гроші это совсем не то же, что за идею.

Перестанут платить - перестанут воевать.

дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.