  #<1 ... 16368163691637016371
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:54

що каже

  d44 написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)
Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговоних позицій" теж.

а що на це каже лінія партії?
в яку сторону коливатися разом з нею?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42017
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах?

Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:09

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

Не очень понял. откуда такой вывод.
А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?

Особо ничего.
Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38166
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16368163691637016371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

