Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 13:22

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ.

справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин.
Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант:
а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС
б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку.
Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна
Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.

P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины.
+ те, кто не входит в эту категорию, но кому надоели регулярные прилёты и отключения света.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 січ, 2026 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 13:30

справа в тому

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ.

справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин.
Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант:
а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС
б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку.
Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна

справа в тому, що одні пишуть про "бурятів і чеченів які всіх перекохають", а з іншого "в тилу 1 млн поліцаїв і тцк", це як фінал конкурсу "Розміши смішного".
цей Letusrock зламався, несіть нового
