|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:08
ЛАД написав:
Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях
", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.
не буде ніякого юридичного договору про допомогу, Україні штатам нічого запропонувати. Окрім того зеленський явно грає проти трампа на стороні демократів. Дії сша? Ніяких не буде дій. Про це трамп і домовляється, продає свій нейтралітет в війні путіну.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4362
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:13
Banderlog написав: ЛАД написав:
Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях
", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.
не буде ніякого юридичного договору про допомогу, Україні штатам нічого запропонувати. Окрім того зеленський явно грає проти трампа на стороні демократів. Дії сша? Ніяких не буде дій. Про це трамп і домовляється, продає свій нейтралітет в війні путіну.
плюс ЄС та наша влада морочать голову Трампу / тягнуть час, в надії що республіканці пролетять на виборах у Сенат і знову буде запущена шарманка "скільки потрібно / до останньої верби"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2937
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:13
flyman написав:
Тобто зі сторони США буде благодійність небаченої щедрості віддати Україну те ще післі підписання так званої ресурсної угоди.
Заодно 350 ярдів від демократів, про які Трамп постійно нагадує, що верне.
Виглядає абсурдно, але піпл, видно, локшину з вух хаває.
Ресурсна угода це поділ шкіри невбитого ведмедя. З України 350 ярдів викачати не реально, навіть з довоєнної.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4362
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:26
flyman написав:
Тобто зі сторони США буде благодійність небаченої щедрості віддати Україну те ще післі підписання так званої ресурсної угоди.
Заодно 350 ярдів від демократів, про які Трамп постійно нагадує, що верне.
Виглядає абсурдно, але піпл, видно, локшину з вух хаває.
Это твоя мысль и она довольно абсурдна. Я ничего такого не говорил. Отдать то, что ему не принадлежит, никто не может. А вот объявить о прекращении военной помощи Трамп способен, он уже это делал в процессе подготовки ресурсной сделки.
Но позволю себе напомнить тебе, что обещать - не значит жениться.
Трамп оказался лучше и эффективнее, чем все о нем думали. И о планах США он точно не болтает, так как имеет опыт президентства почти уже два срока. Он успешно наводит тень на плетень в своей политике. Оцени, например, вбросы СМИ о том, что он хочет нобелевскую премию мира. А сам усердно готовит победы в войнах. Да так готовит, что в кремле задумываются уже - а не они ли следующие попадут под раздачу, ведь Трамп не предсказуем?
Если ты веришь политикам, то про лапшу с ушей надо говорить не тебе.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Сер 07 січ, 2026 14:48, всього редагувалось 1 раз.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1893
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:28
Letusrock написав: ЛАД написав:
P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины.
Далеко не весь народ: владний та силовий (тилова частина) апарат та їх родини, значна частина штабних та студійних військових, мільйони закордонних патріотів (яким закінчення війни ускладнить перебування в ЄС), заброньовані підпанки (які зацікавлені щоб хтось з холопів захищав їх майно від бурятів), тилові пенсіонери та жінки (без військовозобовязаних родичів) = це значна частина народу, якщо не більше половини
Мне сложно судить.
Понимаю, что Харьков заметно отличается от "всей Украины". Когда-то писал, что когда в августе был пару недель в Черкассах, моя 9-летняя внучка как-то раз удивлённым тоном выдала: "Дедушка, а тут можно подумать, что войны нет".
Но по моим оценкам все перечисленные вами категории составляют не больше трети населения, а, скорее, заметно меньше. Много ли женщин, не имеющих ни одного військовозобовязаного родича? У тилових військових есть большие шансы завтра оказаться на фронте.
Возможно, ошибаюсь.
Кстати, насчёт "закордонних патріотів". В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:29
ЛАД написав: d44 написав:
.......
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
Слабо в це вірю. Час був це зробити. По-моєму США зробили все що могли(на даному етапі).
Я більше вірю в раціональність путіна - змісту воювати безкінечно у нього немає. Я не зовсім розумію які у нього мотиви воювати вічно. Проблеми в РФ наростають. Це загрожує його владі.
Коротше, не зрозуміла його позиція. Напевно Трамп, Зеленський краще розуміють путіна, адже мають контакти, інформацію спецслужб. У мене, простого смертного, дуже мало інформації в цьому питанні.
ЛАД написав:
Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
Люди просто не знають значення слова "капітуляція" і відповідно вживають це слово некоректно.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7212
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:37
Banderlog написав: ЛАД написав:
Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях
", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.
не буде ніякого юридичного договору про допомогу, Україні штатам нічого запропонувати. Окрім того зеленський явно грає проти трампа на стороні демократів. Дії сша? Ніяких не буде дій. Про це трамп і домовляється, продає свій нейтралітет в війні путіну.
Юридичного договору про допомогу, может, и не будет.
Сегодня не вижу, чтобы "зеленський явно грав проти трампа на стороні демократів".
Для чего-то Трамп подписывал ресурсное соглашение с Украиной. Вероятно, видит, что он может поиметь с Украины.
Посмотрим.
Надеюсь, к пасхе что-то прояснится (не имею ввиду, что будет подписан Договор о мире, говорю именно "что-то прояснится").
И да, 300 млрд., конечно не выкачает. Сразу. Но за пару-тройку десятков лет вполне может.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:49
andrijk777 написав: ЛАД написав: d44 написав:
.......
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
Слабо в це вірю. Час був це зробити. По-моєму США зробили все що могли(на даному етапі).
Я більше вірю в раціональність путіна - змісту воювати безкінечно у нього немає. Я не зовсім розумію які у нього мотиви воювати вічно. Проблеми в РФ наростають. Це загрожує його владі.
Коротше, не зрозуміла його позиція. Напевно Трамп, Зеленський краще розуміють путіна, адже мають контакти, інформацію спецслужб. У мене, простого смертного, дуже мало інформації в цьому питанні.
Согласен.
Но вечно он воевать вряд ли собирается. Рассчитывает на победу в обозримое время.
А США всё же сделали не всё, что могли. Они сейчас торгуются со всем миром, в т.ч. и с Китаем. Украина вполне может являться частью этих торгов. У меня, как и у вас, "простого смертного, дуже мало інформації в цьому питанні".
ЛАД написав:
Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
Люди просто не знають значення слова "капітуляція" і відповідно вживають це слово некоректно.
Это слово, по-моему, используется как пропаганда незламності.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 07 січ, 2026 14:59
buratinyo написав:
Мадуро пострадал не из-за наркотиков. Он не уловил момент и не понял, что ООН больше не в авторитете. А его учителя по грабежам и контрабанде из кремля ослабли и в трудную минуту смогут создать лишь имитацию поддержки. Главной причиной венесуэльской операции, по моему, все же стало желание исторический справедливости у США. Дело в том, что три крупных корпорации США осуществили масштабные инвестиции в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы до 1970 года. И их предприятия были национализированы без компенсации после выбора коммунизма в качестве главной идеологии прикрытия грабежей.
Все американские компании, кроме одной, которая вынужденно согласилась на миноритарную часть в национализированном нефтедобывающем предприятии. Из-за этого грабежа американский корпораций нефть из Венесуэлы не случайно попала под американские санкции. Грабить безнаказанно нельзя, нельзя уподобляться СССР, росии, фашистской Германии и прочим агрессорам. А военную операцию не решились проводить тогда ради сохранения мира. СССР бы этому помешал.
Націоналізація нафтової галузі у Венесуелі відбулася у 1976 році.
Рівно 50 років тому! То США чекали 50 років, чекали приходу Трампа і лиш через 50 років нанесли удар.
Давай, жги ешьо!
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7212
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:02
ЛАД написав:
Кстати, насчёт "закордонних патріотів". В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
тоді на мітингах закордоном таблички "трамп - зрадник", "кордони91" нарешті замінять на "слава миротворцям", "ні війні"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2937
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|185735
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|386588
|
|
|6076
|1089215
|
|