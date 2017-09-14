|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:03
candle645 написав:
Звісно на курсах для сержантів/прапорщиків СС (Совіцького Союзу) до тебе не довели, що ПДВ з"являється саме в момент продажу товару. Поки не з"явиться покупець (вірніше його гроші) - товар це просто складські неліквіди.
Звісно для великих платників ПДВ так і не довели що ПЕРЕД тим як йому щось ПРОДАДУТЬ - продавці також є ПОКУПЦЯМИ товарів/послуг
Тому розшифруй мені як так виходить наприклад при продажу хліба на 100 грн.
Ти коли купуєш там написано в тому числі 17 грн ПДВ
- і ти це ПДВ приписуєш собі....
Але коли я купую за 90 грн на хлібзаводі те що продаю тобі, то хлібзавод мені виписує накладну в якій в тому числі ПДВ 15 грн
і я плачу 2 грн в податкову
Але коли хлібзавод купує на млині муку і електрику в обленерго на 60 грн то йому виписують накладну в тому числі ПДВ 10 грн
і млин платить 5 грн в податкову
Але коли млин купує в селянина зерно за 48 грн то селянин виписує млину податкову накладну в тому числі ПДВ 8 грн
і селянин платить 2 грн в податкову
Але коли селянин вирощує хліб він купує трактор/паливо/міндобрива на 36 грн де йому виписують накладну в тому числі ПДВ 6 грн
і ті хто продали селянину платять 6 грн в податкову
Таким чином ВСІ покупці КРІМ тебе БО ТИ НЕ ПЛАТНИК ПДВ ( чи платник і маєш свідоцтво ?)
Якщо не маєш - то ти аферюга який хоче примазатись до платників ПДВ з свідоцтвами
Якщо маєш - то чи ХОЧ раз ти виставляв податкові чеки з магазину коли собі хліб купував?...
То що виходить?
Всі покупці за свої сплатили ПДВ 17+15+10+8+6=56 грн ?
Будеш мати час - розберись з цією геніальною схемою..
А коли розберешся - то спробуй пояснити наступне
Але коли я виплачую зарплату людині - то я на суму на руки+всі податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)виплачу ПДВ з цих сум І на хлібзаводі, млині , і сільськогосподарському підприємстві..
І от коли до ТЕБЕ це дійде - то думаю що ти підеш до гетьманцева і будеш ЙОМУ розповідати про те що ПДВ це не податок на зарплату і що цей податок платять хитровимахані програмісти які отримують офіційно 100000 з яких платять 7000 грн , а не продавці Будівельника, які для того щоб отримати 16000 на руки - повинні ЗАРОБИТИ 26000(мінімум, це якщо Будівельник меценат і дотує роботу торгової точки з якихось інших доходів)
Як розберешся - повертайся
А поки не розібрався
Сиди і не звизди.
ПС
поки ТИ отримуєш зарплату з МОЇХ податків - то ТИ мусиш думати як краще мене захистити , а не нагнути.
Дійшло?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 07 січ, 2026 15:08, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27692
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:06
ЛАД написав:
Надеюсь, к пасхе что-то прояснится (не имею ввиду, что будет подписан Договор о мире, говорю именно "что-то прояснится").
И да, 300 млрд., конечно не выкачает. Сразу. Но за пару-тройку десятков лет вполне может.
нема такого горизонту планування в сучасному світі пару десятків років. Хіба китай може таким бавитись, но і за них сумніваюсь.
Які можливі варіанти подій ви бачите до Великодня? Окрім перетворення України на північну корею я виходу не бачу.
Інший варіант-сомалі.
Думаю, саме сомалі кінцева ціль путіна, а ніяка не денацифікація і демілітаризація.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4362
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:06
buratinyo написав: flyman написав:
Тобто зі сторони США буде благодійність небаченої щедрості віддати Україну те ще післі підписання так званої ресурсної угоди.
Заодно 350 ярдів від демократів, про які Трамп постійно нагадує, що верне.
Виглядає абсурдно, але піпл, видно, локшину з вух хаває.
Это твоя мысль и она довольно абсурдна. Я ничего такого не говорил. Отдать то, что ему не принадлежит, никто не может. А вот объявить о прекращении военной помощи Трамп способен, он уже это делал в процессе подготовки ресурсной сделки.
Но позволю себе напомнить тебе, что обещать - не значит жениться.
Трамп оказался лучше и эффективнее, чем все о нем думали. И о планах США он точно не болтает, так как имеет опыт президентства почти уже два срока. Он успешно наводит тень на плетень в своей политике. Оцени, например, вбросы СМИ о том, что он хочет нобелевскую премию мира. А сам усердно готовит победы в войнах. Да так готовит, что в кремле задумываются уже - а не они ли следующие попадут под раздачу, ведь Трамп не предсказуем?
Если ты веришь политикам, то про лапшу с ушей надо говорить не тебе.
буратіно, щось ти сьогодні дуже офенсивний
так, Трамп не може віддати те що йому не належить, але мова про те, що тує і інтереси не тільки США, а і ЄС, UK які все ж більш на стороні Украни, проти інтересів РФ та опосередковано КНР.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42024
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:12
andrijk777 написав: ЛАД написав: d44 написав:
.......
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
Слабо в це вірю. Час був це зробити. По-моєму США зробили все що могли(на даному етапі).
Я більше вірю в раціональність путіна - змісту воювати безкінечно у нього немає. Я не зовсім розумію які у нього мотиви воювати вічно. Проблеми в РФ наростають. Це загрожує його владі.
Коротше, не зрозуміла його позиція. Напевно Трамп, Зеленський краще розуміють путіна, адже мають контакти, інформацію спецслужб. У мене, простого смертного, дуже мало інформації в цьому питанні.
ЛАД написав:
Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
Люди просто не знають значення слова "капітуляція" і відповідно вживають це слово некоректно.
По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42024
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:15
andrijk777 написав: buratinyo написав:
Мадуро пострадал не из-за наркотиков. Он не уловил момент и не понял, что ООН больше не в авторитете. А его учителя по грабежам и контрабанде из кремля ослабли и в трудную минуту смогут создать лишь имитацию поддержки. Главной причиной венесуэльской операции, по моему, все же стало желание исторический справедливости у США. Дело в том, что три крупных корпорации США осуществили масштабные инвестиции в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы до 1970 года. И их предприятия были национализированы без компенсации после выбора коммунизма в качестве главной идеологии прикрытия грабежей.
Все американские компании, кроме одной, которая вынужденно согласилась на миноритарную часть в национализированном нефтедобывающем предприятии. Из-за этого грабежа американский корпораций нефть из Венесуэлы не случайно попала под американские санкции. Грабить безнаказанно нельзя, нельзя уподобляться СССР, росии, фашистской Германии и прочим агрессорам. А военную операцию не решились проводить тогда ради сохранения мира. СССР бы этому помешал.
Націоналізація нафтової галузі у Венесуелі відбулася у 1976 році.
Рівно 50 років тому! То США чекали 50 років, чекали приходу Трампа і лиш через 50 років нанесли удар.
Давай, жги ешьо!
Азербайжан чекав моменту звільнення Карабаху майже 30 років.
Жгі ісчто.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42024
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:16
Banderlog написав: ЛАД написав:
Надеюсь, к пасхе что-то прояснится (не имею ввиду, что будет подписан Договор о мире, говорю именно "что-то прояснится").
И да, 300 млрд., конечно не выкачает. Сразу. Но за пару-тройку десятков лет вполне может.
нема такого горизонту планування в сучасному світі пару десятків років. Хіба китай може таким бавитись, но і за них сумніваюсь.
Які можливі варіанти подій ви бачите до Великодня? Окрім перетворення України на північну корею я виходу не бачу.
Інший варіант-сомалі.
Думаю, саме сомалі кінцева ціль путіна, а ніяка не денацифікація і демілітаризація.
"нема такого горизонту планування в сучасному світі пару десятків років" - це дуже гучна заява.
Те що Бандерлог не в курсі, не означає що нема.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42024
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:18
flyman написав:
По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
а тобі не здається що в процесі війни неокопувана частина України теж перетворюється на такий чемодан? І що на цьому етапі війни саме це є ціллю путіна а не окупація до карпат?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4362
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:21
flyman написав:
[
буратіно, щось ти сьогодні дуже офенсивний
Просто ти муха всіх бісиш 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17503
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:29
flyman написав:
По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
Все так.
Ми не були готові.
На нас 2 рази напали і ми 2 рази не були готові і не готувались. Очевидно що є проблема "у нас". Українці тільки вміють кричати "смерть москалям" а готуватись до війни не вміють.
Ось фіни, наприклад, готувались і відбились.
Не знаю, може за третім разом дійде, що треба готуватись. А може і не дійде і будуть робити "показуху", як завжди(типу стіни Яценюка).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|185735
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|386589
|
|
|6076
|1089217
|
|