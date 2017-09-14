RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:39

  Banderlog написав:
  flyman написав:По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
а тобі не здається що в процесі війни неокопувана частина України теж перетворюється на такий чемодан? І що на цьому етапі війни саме це є ціллю путіна а не окупація до карпат?
Як не дивно -але це залежить від нас... точніше від влади яку ми оберемо....
Якщо сьогоднішня влада потрапить в ситуацію 2022 року і почне приймати рішення по дерегуляції економіки ( в березні 2022 року було надано право ВСІМ субєктам господарювання перейти на 2% від обороту) і найсмішніше те що дохід казни зріз на 30% при одночасному зменшенні на 30% субєктів господарювання(мобілізаці я втрата підприємств на окупованих територіях)...
Саме цей крок я вважаю і підсилив потужний рух волонтерів....
Але цей самий крок чітко показав, що Держава може обійтись і набагато меншим контролюючим апаратом, що злякало таких як гетьманцев і пішов зворотній процес, в 2024 все було повернуто на рівень 2021, а в 2025 гетьманцев і його шайка вирішили ще більш все ускладнити...

Так що від сьогоднішніх політиків
залежить чи висунуть вони ЕКОНОМІЧНІ закони для післявоєнного устрою , які ЗАЦІКАВЛЯТЬ громадян України.
А від виборців
залежить чи оберуть вони адекватів, чи знову поведуться на популістичні байки...
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:42

  Banderlog написав:
  flyman написав:Те що Бандерлог не в курсі, не означає що нема.
а Ви значить в курсі? Ну то давайте приклади наведіть, щоб і решта була в курсі.
Для початку, який в Україні державний горизонт планування?
В ссср здається була 5річка.
В штатах наслідки фінансових рішень прораховуються до 10 років.
Нам не потрібен величезний горизонт планування...
Є хороша історія
Якогось з великих шахматистів запитали
На скільки кроків вперед ви прогнозуєте ?Два-три-десять?
Він відповів
На 0,5 кроку... але далі противника.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:44

  Banderlog написав:
  flyman написав:По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
а тобі не здається що в процесі війни неокопувана частина України теж перетворюється на такий чемодан? І що на цьому етапі війни саме це є ціллю путіна а не окупація до карпат?

Та ВЖЕ перетворена.
Ненависть до москалів настільки велика, що якщо вся Україна відійде до РФ - то це буде нереально велика проблема для РФ. Від цього в РФ буде купа проблем і майже жодної користі. Зараз все-таки не 1937 рік і в ГУЛАГ непокірних не вивезеш.
Це майже очевидна річ(для мене). Люди це не розуміють, або не вірять або просто не задумувались над цим.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:06

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, к пасхе что-то прояснится (не имею ввиду, что будет подписан Договор о мире, говорю именно "что-то прояснится").
И да, 300 млрд., конечно не выкачает. Сразу. Но за пару-тройку десятков лет вполне может.
нема такого горизонту планування в сучасному світі пару десятків років. Хіба китай може таким бавитись, но і за них сумніваюсь.
Які можливі варіанти подій ви бачите до Великодня? Окрім перетворення України на північну корею я виходу не бачу.
Інший варіант-сомалі.
Думаю, саме сомалі кінцева ціль путіна, а ніяка не денацифікація і демілітаризація.
До Великодня ни в північну корею, ни в сомалі превратиться мы ещё вряд ли успеем. Не так быстро. :)
Ожидаю только прояснения ситуации с переговорами о мире.
Горизонт планирования... Вопрос сложный. С венесуэльской нефтью тоже вопрос не 1-2 лет.
  flyman написав:..........
Азербайжан чекав моменту звільнення Карабаху майже 30 років.
.....
Не чекав.
Просто история тянулась 30 лет, но никогда не сходила с повестки дня.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 січ, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:10

  andrijk777 написав:...........
Все так.
Ми не були готові.
На нас 2 рази напали і ми 2 рази не були готові і не готувались. Очевидно що є проблема "у нас". Українці тільки вміють кричати "смерть москалям" а готуватись до війни не вміють.
Ось фіни, наприклад, готувались і відбились.
Не знаю, може за третім разом дійде, що треба готуватись. А може і не дійде і будуть робити "показуху", як завжди(типу стіни Яценюка).

фіни, наприклад, готувались, но не відбились.
Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".
Дали по зубам сраліну так, що той не міг оговтатись от і прийшлось йому переглядати своє БАЖАННЯ захопити останню ялинку..
Пуйло ж давно вже заявив що збирається воювати за 4області..
Ми проти
А про останню ялинку навіть пуйло вже не мріє..
тому звернись до керівника ботів, хай тобі методичку змінить , бо бачу ти ще до сьогодні користуєшся тою в якої Київ за три дні
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:16

громовідвід

  Banderlog написав:
  flyman написав:По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.
а тобі не здається що в процесі війни неокопувана частина України теж перетворюється на такий чемодан? І що на цьому етапі війни саме це є ціллю путіна а не окупація до карпат?

Не чемодан, а громовідвід.
flyman
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:24

  andrijk777 написав:1- то це буде нереально велика проблема для РФ.

Для рф понятно. А для європи? Потрібна їм така фортеця в середині квітучого саду?
Мрія майдану це те, що нато за нас рішить проблеми військової загрози а єс економічні проблеми.
Чомусь сумнівів в тому, що це відповідає інтересам нато і єс не було. Ні, розмови це одне, но по факту європа викачала з України робочу силу,
щодо захисту від війни то виявилось, що нато вигідніше війна.
Тільки сша минулого року змінило курс, решту хотять щоб ми воювали по крайній мірі на термін їх горизонту планування а це іще 2-3 роки.
Тепер питання продовжуючи війну ми отримуєм державу, яка більше може диктувати свої умови в переговорах з нато і єс чи менше?
Які країни за вступ України в єс в обозрімій перспективі?
По моєму тільки трамп- за. :lol:
В європі ж або проти, або за но попізже.
Як гадаєте трамп взяв би Україну в сша на правах іще одного рівноправного штату?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Мрія майдану це те, що нато за нас рішить проблеми військової загрози а єс економічні проблеми.
Ти трошки переплутав
Якщо мріяти що ЗА ТЕБЕ хтось тобі зробить добре - то не отримаєш взагалі нічого.
Ти ж не мріяв що якийсь молдаван тобі через Дністер перевезе коньяк, продасть в твоєму селі... а прибуток віддасть тобі?
Так само і Майдан.. який БОРОВСЯ за ПРАВО прийняття САМОСТІЙНИХ рішень , а не ВИКОНАННЯ захцянок педерації.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:34

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)

А Росія хоче миру ?
Так чому вони не припиняють вогонь ?

  Banderlog написав:Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Це які такі спільні інтереси ? )

  Banderlog написав:Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.

Якась маячня і повторення брехні
pesikot
