Banderlog написав: flyman написав: По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.

Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу. а тобі не здається що в процесі війни неокопувана частина України теж перетворюється на такий чемодан? І що на цьому етапі війни саме це є ціллю путіна а не окупація до карпат?

Як не дивно -але це залежить від нас... точніше від влади яку ми оберемо....Якщо сьогоднішня влада потрапить в ситуацію 2022 року і почне приймати рішення по дерегуляції економіки ( в березні 2022 року було надано право ВСІМ субєктам господарювання перейти на 2% від обороту) і найсмішніше те що дохід казни зріз на 30% при одночасному зменшенні на 30% субєктів господарювання(мобілізаці я втрата підприємств на окупованих територіях)...Саме цей крок я вважаю і підсилив потужний рух волонтерів....Але цей самий крок чітко показав, що Держава може обійтись і набагато меншим контролюючим апаратом, що злякало таких як гетьманцев і пішов зворотній процес, в 2024 все було повернуто на рівень 2021, а в 2025 гетьманцев і його шайка вирішили ще більш все ускладнити...Так що від сьогоднішніх політиківзалежить чи висунуть вони ЕКОНОМІЧНІ закони для післявоєнного устрою , які ЗАЦІКАВЛЯТЬ громадян України.А від виборцівзалежить чи оберуть вони адекватів, чи знову поведуться на популістичні байки...