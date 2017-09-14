RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:36

Letusrock написав:

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины.

Далеко не весь народ: владний та силовий (тилова частина) апарат та їх родини, значна частина штабних та студійних військових, мільйони закордонних патріотів (яким закінчення війни ускладнить перебування в ЄС), заброньовані підпанки (які зацікавлені щоб хтось з холопів захищав їх майно від бурятів), тилові пенсіонери та жінки (без військовозобовязаних родичів) = це значна частина народу, якщо не більше половини

З якого переляку ти починаеш писати за багатьох чого вони хочуть чи не хочуть ?
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:38

наслідки агресії срср проти Фінляндії 1939-1940

Наслідки війни СРСР і Фінляндії (Зимова війна 1939-1940 рр.) були значними: Фінляндія втратила близько 10% території (Карельський перешийок, Виборг), змушена була поступитися частиною ресурсів і виплачувати репарації, але зберегла незалежність, а СРСР зазнав величезних людських втрат і політичного репутаційного удару, що показало слабкість Червоної Армії, хоча й отримав бажані території та військово-морську базу
. Для СРСР це стало уроком, а для Фінляндії — випробуванням, що зміцнило національну єдність та прагнення зберегти суверенітет.
Для Фінляндії

Територіальні втрати: 40 тис. кв. км території, включаючи другий за величиною місто Виборг, що становило 11% ВВП та 12% населення країни.
Гуманітарні наслідки: 400 тис. фінів стали біженцями (вимушеними переселенцями).
Економічні зобов'язання: Виплата репарацій СРСР, які Фінляндія успішно виконала, стимулюючи власну промисловість.
Збереження суверенітету: Попри поразку, Фінляндія зберегла незалежність,
Для СРСР

Військові втрати: Величезні, понад 126 тисяч загиблими, що значно перевищувало фінські втрати.
Політичні наслідки: Війна розкрила слабкість Червоної Армії (що заохотило Гітлерівську Німеччину) і змусила Кремль шукати інші підходи до Фінляндії.
Територіальні здобутки: Отримання Карельського перешийка, островів у Фінській затоці та 30-річна оренда півострова Ганко під базу.
Створення Карело-Фінської РСР: Спроба радянізувати Фінляндії, яка згодом була ліквідована.

Загальні наслідки та уроки

Зміцнення фінської ідентичності: Війна об'єднала фінський народ.
"Сіра зона" Фінляндії: Фінляндія опинилася у складній політичній ситуації між Заходом та СРСР, але зуміла зберегти нейтралітет і незалежність завдяки розумінню обох сторін.
Історична іронія: Втративши значну частину території, Фінляндія уникнула долі бути повністю приєднаною до СРСР, що стало можливим завдяки впертості фінів та обережності Кремля.
1 Хтось мене може переконати що
Обережність кремля сталась не внаслідок втрат 126000 солдат?
2 Хтось може мені нагадати
які втрати педерації в 2014-2026 роках?
3 Хтось може порівняти обережність сраліна після втрати 126000 солдат
з тупістю пуйла який при втратах в 10 разів більше ще не заспокоївся?

Цікаво що про це скаже проросійський харківянин?
budivelnik
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:38

Letusrock написав:

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.
не буде ніякого юридичного договору про допомогу, Україні штатам нічого запропонувати. Окрім того зеленський явно грає проти трампа на стороні демократів. Дії сша? Ніяких не буде дій. Про це трамп і домовляється, продає свій нейтралітет в війні путіну.

плюс ЄС та наша влада морочать голову Трампу / тягнуть час, в надії що республіканці пролетять на виборах у Сенат і знову буде запущена шарманка "скільки потрібно / до останньої верби"

Тобто, коли Пуйло розповідає про неіснуючі безпілотники на Валдаї - то це для тебе норм, це Пуйло не морочить Трампу голову )
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:40

Letusrock написав:

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Кстати, насчёт "закордонних патріотів". В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
тоді на мітингах закордоном таблички "трамп - зрадник", "кордони91" нарешті замінять на "слава миротворцям", "ні війні"


:mrgreen: :mrgreen:
Только это им не поможет.
Нужно выезжать из еврозоны, они там рискуют больше чем мы тут. Мы хоть подсуетимся в хлеборезку или комендатуру,если что, на местах всех знаем- а их сразу чернопиджачниками кинут.
Ибо нефиг сидеть там и гавкать.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:40

andrijk777 написав:

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Мадуро пострадал не из-за наркотиков. Он не уловил момент и не понял, что ООН больше не в авторитете. А его учителя по грабежам и контрабанде из кремля ослабли и в трудную минуту смогут создать лишь имитацию поддержки. Главной причиной венесуэльской операции, по моему, все же стало желание исторический справедливости у США. Дело в том, что три крупных корпорации США осуществили масштабные инвестиции в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы до 1970 года. И их предприятия были национализированы без компенсации после выбора коммунизма в качестве главной идеологии прикрытия грабежей. Все американские компании, кроме одной, которая вынужденно согласилась на миноритарную часть в национализированном нефтедобывающем предприятии. Из-за этого грабежа американский корпораций нефть из Венесуэлы не случайно попала под американские санкции. Грабить безнаказанно нельзя, нельзя уподобляться СССР, росии, фашистской Германии и прочим агрессорам. А военную операцию не решились проводить тогда ради сохранения мира. СССР бы этому помешал.

Націоналізація нафтової галузі у Венесуелі відбулася у 1976 році.
Рівно 50 років тому! То США чекали 50 років, чекали приходу Трампа і лиш через 50 років нанесли удар. :D :D :D
Давай, жги ешьо!

Один накинув, інший розніс ...

Жгітє оба )

Остання націоналізація нафтової галузі була при Чавесі, це було зовсім недавно.
То суті, тоді американські компанії викинули на мороз

Тож США не довго чекали
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:44

ЛАД написав:

  ЛАД написав:До Великодня ни в північну корею, ни в сомалі превратиться мы ещё вряд ли успеем. Не так быстро. :)
.
проясниться напрямок руху, десь там буде точка неповернення. Як минулого року десь в лютому /березні було вичерпано наші шанси на корейський сценарій завершення, зупинки по лінії розмежування,
а в березні 22го втрачено можливість грузинського сценарію.
Помните як рік тому незламники кричали проти рпв на зимові свята?
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:45

andrijk777 написав:

  andrijk777 написав:
  flyman написав:По факту, найбільші здобутки при найменших затратах були у 2014р та 2022, далі кожен км2, село, місто все більш затратніше завоювати. Крім того, те що завойовано, його так чи інакше потрібно утримувати і підтримувати.
Класична "дилема тяжкого чемодана" - напряжно нести, шкода викинути, при дотатковій умові, що в чемодан в процесі напихається все більше хламу.

Все так.
Ми не були готові.
На нас 2 рази напали і ми 2 рази не були готові і не готувались. Очевидно що є проблема "у нас". Українці тільки вміють кричати "смерть москалям" а готуватись до війни не вміють.


Ти ж сам не вірив в те, що Путін нападе ...
То що ти вмієшь робити ?
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:48

Banderlog написав:

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:До Великодня ни в північну корею, ни в сомалі превратиться мы ещё вряд ли успеем. Не так быстро. :)
.
проясниться напрямок руху, десь там буде точка неповернення. Як минулого року десь в лютому /березні було вичерпано наші шанси на корейський сценарій завершення, зупинки по лінії розмежування,
а в березні 22го втрачено можливість грузинського сценарію.
Помните як рік тому незламники кричали проти рпв на зимові свята?

Нам хтось тоді це пропонував ?

Сьогоді у тебе свято, а ти брехню пишеш, не можна так )
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:49

ЛАД написав:

  ЛАД написав:фіни, наприклад, готувались, но не відбились.
Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".

"не відбились"? :D :D
Ви населення Фінляндії на 1939 знаєте? 3,9 мільйона і 220 мільйонів в СРСР.
В 56 разів різниця!!! У нас з РФ різниця всього в 4 рази, для прикладу.
Дай Бог нам так відбитись як вони відбились в 1939/40. Та і в 1944 вони також достойно відбились.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:57

  pesikot написав:

  Banderlog написав:Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Це які такі спільні інтереси ? )

  Banderlog написав:Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.

Якась маячня і повторення брехні

Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.
Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка. Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало :lol:

Тепер про маячню. Добре, розкажи свій варіант розвитку переговорів в результаті якого на горизонті планування буде демобілізація? Нема такого?
