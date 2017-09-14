RSS
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:фіни, наприклад, готувались, но не відбились.
Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".

"не відбились"? :D :D
Ви населення Фінляндії на 1939 знаєте? 3,9 мільйона і 220 мільйонів в СРСР.
В 56 разів різниця!!! У нас з РФ різниця всього в 4 рази, для прикладу.
Дай Бог нам так відбитись як вони відбились в 1939/40. Та і в 1944 вони також достойно відбились.

Не "відбились", а вовремя остановились. В 1939/40.
А в 1944 они вообще не отбивались, а только договаривались об условиях. А отбивались уже от Германии. Результаты в 1944, если бы попытались "отбиваться", были бы значительно хуже. Вовремя сообразили и поняли, что лучше немного повоевать с немцами.
Их вариант 1939/40 у нас был в 2022, особенно в конце года, после харьковской и херсонской операций. Но мы тогда собирались пить кофе на ялтинской набережной. Не было у нас Маннергейма.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 січ, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:02

трошки геополітики

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:1- то це буде нереально велика проблема для РФ.

Для рф понятно. А для європи? Потрібна їм така фортеця в середині квітучого саду?
Мрія майдану це те, що нато за нас рішить проблеми військової загрози а єс економічні проблеми.
Чомусь сумнівів в тому, що це відповідає інтересам нато і єс не було. Ні, розмови це одне, но по факту європа викачала з України робочу силу,
щодо захисту від війни то виявилось, що нато вигідніше війна.
Тільки сша минулого року змінило курс, решту хотять щоб ми воювали по крайній мірі на термін їх горизонту планування а це іще 2-3 роки.
Тепер питання продовжуючи війну ми отримуєм державу, яка більше може диктувати свої умови в переговорах з нато і єс чи менше?
Які країни за вступ України в єс в обозрімій перспективі?
По моєму тільки трамп- за. :lol:
В європі ж або проти, або за но попізже.
Як гадаєте трамп взяв би Україну в сша на правах іще одного рівноправного штату?

трошки геополітики від Соскіна
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:03

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Ти ж сам не вірив в те, що Путін нападе ...
То що ти вмієшь робити ?

Ти брешеш.
Я казав що війна буде.
Ти вмієш одне гавкати(брехати).
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав: а в березні 22го втрачено можливість грузинського сценарію.
Помните як рік тому незламники кричали проти рпв на зимові свята?

Нам хтось тоді це пропонував ?

Сьогоді у тебе свято,

нема на війні свят.
Ввечері випю шампанське, в прикуску з картоплею фрі, оце і все свято.
Електрики зара там нема, води нема, звязку нема, тепла нема з учорашнього вечору, лиш спальник є і туристичний газовий балон.
І на кп спати місця нема а завтра в 6 маю заступити на добу.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:05

що втрачено

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:До Великодня ни в північну корею, ни в сомалі превратиться мы ещё вряд ли успеем. Не так быстро. :)
.
проясниться напрямок руху, десь там буде точка неповернення. Як минулого року десь в лютому /березні було вичерпано наші шанси на корейський сценарій завершення, зупинки по лінії розмежування,
а в березні 22го втрачено можливість грузинського сценарію.
Помните як рік тому незламники кричали проти рпв на зимові свята?
P/s якщо ми покотимось по північнокорейській колії то триндьож на форумі треба прекращати :wink:

а в 2026 втрачено Юзіка?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:07

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:фіни, наприклад, готувались, но не відбились.
Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".

"не відбились"? :D :D
Ви населення Фінляндії на 1939 знаєте? 3,9 мільйона і 220 мільйонів в СРСР.
В 56 разів різниця!!! У нас з РФ різниця всього в 4 рази, для прикладу.
Дай Бог нам так відбитись як вони відбились в 1939/40. Та і в 1944 вони також достойно відбились.

Не "відбились", а вовремя остановились. В 1939/40.
А в 1944 они вообще не отбивались, а только договаривались об условиях. А отбивались уже от Германии. Результаты в 1944, если бы попытались "отбиваться", были бы значительно хуже. Вовремя сообразили и поняли, что лучше немного повоевать с немцами.
Их вариант 1939/40 у нас был в 2022, особенно в конце года, после харьковской и херсонской операций. Но мы тогда собирались пить кофе на ялтинской набережной. Не было у нас Маннергейма.

І в 1944 відбивались доволі успішно. Звичайно що проти "машини Червоної армії" шанси вже були мізерні. Німці їм дали фаусти, між-іншим, бо проти радянських танків у них були нульові шанси.
