Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Це які такі спільні інтереси ? )
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
Якась маячня і повторення брехні
Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.
Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка.
Я і кажу, що ти пишеш маечню
Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала
Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла
Про Фірташа і Бойко - це взагалі не серьозно.
Вони будуть грати на стороні Росії
От Пороха зараз знову можно, щоб він вів перемовини з Европою, але ж ти перший знову будешь проти
Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало
Це тут до чого ? )
Тепер про маячню. Добре, розкажи свій варіант розвитку переговорів в результаті якого на горизонті планування буде демобілізація? Нема такого?
Нема такого, тому що, Росія не хоче перемовин.
Це те, що ти не хочеш бачити, як і багато інших
У тебе винуваті всі - Европа, Зеленський, українці, демократи в США, але не Путін
Саме Путін все це розпочав, як Гітлер в 1939 році