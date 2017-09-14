RSS
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:25

онаутанула

  andrijk777 написав:Якось незамітно пройшла новина:
Российское грузовое судно «Урса Майор», затонувшее в прошлом году в Средиземном море, входило в теневой флот РФ и перевозило два ядерных реактора из России в КНДР, — сообщают испанские СМИ.

По их данным, наиболее вероятной причиной гибели судна стало торпедное попадание.

Я рік тому активно слідкував за цією подією. Тоді говорили що «Урса Майор» перевозив кришки до реакторів. Зараз пишуть що він перевозив самі реактори(типу VM-4SG для підводних човнів). Хоча нафіг Кореї реактори для підводних човнів, не зрозуміло.

Але головне питання: "Хто потопив той корабель?"
*те що його саме потопили вже не викликає сумнівів.

онаутанула
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Це які такі спільні інтереси ? )

  Banderlog написав:Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.

Якась маячня і повторення брехні

Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.
Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка.

Я і кажу, що ти пишеш маечню

Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала

Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла

Про Фірташа і Бойко - це взагалі не серьозно.
Вони будуть грати на стороні Росії

От Пороха зараз знову можно, щоб він вів перемовини з Европою, але ж ти перший знову будешь проти

  Banderlog написав:Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало :lol:

Це тут до чого ? )

  Banderlog написав:Тепер про маячню. Добре, розкажи свій варіант розвитку переговорів в результаті якого на горизонті планування буде демобілізація? Нема такого?

Нема такого, тому що, Росія не хоче перемовин.
Це те, що ти не хочеш бачити, як і багато інших

У тебе винуваті всі - Европа, Зеленський, українці, демократи в США, але не Путін

Саме Путін все це розпочав, як Гітлер в 1939 році
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:29

  ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?

Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:34

  fler написав:Поки один відомий форумний Пропагандон всіляко відволікає увагу від ключових подій (невдач ворога) США захопили два танкери рф - Марінера і Софіа.
Ще кілька танкерів поблизу Венесуели змінили свої прапори на прапор рф.

Это про кого вы?
И в свете таких зуподробительных событий вы наконец то выложите фото в бикини в цветах боливарского флага, у рождественской купели на Чёрном море естественно?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 07 січ, 2026 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:37

Стуб бай Стуб

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?

Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).

Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:43

  flyman написав:Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба

Ти заманав зі своїм Соскіним. І хто такий Стуб і чому ми маємо це обговорювати?
