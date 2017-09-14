RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16375163761637716378
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі"
З цього випливає:
- ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками
- ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс
- ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні
- легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності
- печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"


Це вже 300разів всі обговорили.
Зебанда і яка різниця куди платити податок.

Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 415
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34

  BeneFuckTor написав:Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах


Ти очікував, що Европа не підтримає Україну ?

Але щось пішло не так ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13052
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:54

  Hotab написав:Стасюк з пʼятірками не знає, що за ким поле бою - у того всі тіла.

це зрозуміло і очевидно.
але брехливі пропагандони досі розказують про покращення переговорних позицій.
а як до діла - то хотабич признає кацапські наративи про "сітуацию на зємлє".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16375163761637716378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1619)
07.01.2026 20:14
Ринок ОВДП (10491)
07.01.2026 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.