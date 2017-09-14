RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16375163761637716378
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі"
З цього випливає:
- ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками
- ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс
- ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні
- легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності
- печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"


Це вже 300разів всі обговорили.
Зебанда і яка різниця куди платити податок.

Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 415
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34

  BeneFuckTor написав:Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах


Ти очікував, що Европа не підтримає Україну ?

Але щось пішло не так ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13052
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:54

  Hotab написав:Стасюк з пʼятірками не знає, що за ким поле бою - у того всі тіла.

це зрозуміло і очевидно.
але брехливі пропагандони досі розказують про покращення переговорних позицій.
а як до діла - то хотабич признає кацапські наративи про "сітуацию на зємлє".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:29

  TUR написав:
  ЛАД написав:Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.

Возможно вывод сделан из следующих фактов:
- декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф.
Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания...
- декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией.
Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.

так і є на мою думку.
Трамп робить неймовірне і неможливе щоб вибити рашку зі світового ринку нафти.
якщо рік-два тому на це знадобилось би 10-15 років, зараз в турборежимі це може відбутись за 3-5 років.
ПРОТЕ зазначене TURом все одно буде спонукати уйла до вічної війни, не зважаючи на якусь там опу в економіці рашки.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:43

а приклад кацапам дають їх союзники:
Пхеньян показав цехи зі складання десятків ракет KN-23 та готується до розширення військової промисловості.
https://www.unian.ua/weapons/kndr-prode ... 38472.html
але хз що це за ракети, може це теж міфічні фламінго ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:11

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  pesikot написав:Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь

Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він

Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.


Навіть швидче ? Сам придумав ?
Які умови для "швидче" ?

Тебе гугл забанив? В Німеччині це 5 легальних років прожитвання. В Польщі 5+3 мінімум.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:22

відеогеймери з Африки (не Соскін)

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах


Ти очікував, що Европа не підтримає Україну ?

Але щось пішло не так ...

тільки чомусь запоребриком рекрутять відеогеймерів з Африки, а в нас, зі слів ЛАДа, нема за що (голосом Успіха: "як так"?)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:56

  pesikot написав:

Я і кажу, що ти пишеш маечню

Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала

Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла

просто ти тупенький того звязку не бачиш між політикою і особистим інтересом.
Шоколадний хотів продавати цукерки на російський ринок того і заключив мінські угоди. Біда лиш в тім що виконувати їх не хотів.
І варнякав по пяні що діти з донбасу будуть сидіти в підвалах під обстрілами а нагі святкуватимуть а по факту і діти донбасу в підвалах і діти решти України а порошенківські в європі.
Напомню тобі шо порошенко створив партію ригів і був в шестьорках в сдпуо в медведчука бо ти все забуваєш що він такий ж олігарх як ахметов з партії регіонів чи пінчук або фірташ.
Воно в тебе память отшибло, але тут є люди які ще мозги не пропиди як ти.
Тепер яке відношення доходи від сватів до переговорів? Та пряме. Поки незламний черчіль кормився з сватів то плював він на ато і договарювався ще краще шоколадного їздив з гастролями в росію ще в травні 2014року) але коли дорвався до корита і суми від сватів стали мізерними порівняно з зйомками в голубом огонькє з кіркоровом то черчілю мир став не ітєрєсєн, лічно.
Кажеш післати шоколадного домовлятись про мир з макроном?
Так ми вродь з макрону війну не обявляли? Ну путіну ми теж не обявляли, але я думаю шо воюєм таки з ним? І переговори тож треба з ним вести? :wink: нє ? Маячня? Треба памятник чехову розхєрячити або якомусь українцю типу маршала тимошенко.
Тоді договоримся з європою про мир з росією і буде демобілізація.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16375163761637716378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (143)
07.01.2026 21:36
Юнекс Банк (1621)
07.01.2026 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron