Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? ) Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала
Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла
просто ти тупенький того звязку не бачиш між політикою і особистим інтересом. Шоколадний хотів продавати цукерки на російський ринок того і заключив мінські угоди. Біда лиш в тім що виконувати їх не хотів. І варнякав по пяні що діти з донбасу будуть сидіти в підвалах під обстрілами а нагі святкуватимуть а по факту і діти донбасу в підвалах і діти решти України а порошенківські в європі. Напомню тобі шо порошенко створив партію ригів і був в шестьорках в сдпуо в медведчука бо ти все забуваєш що він такий ж олігарх як ахметов з партії регіонів чи пінчук або фірташ. Воно в тебе память отшибло, але тут є люди які ще мозги не пропиди як ти. Тепер яке відношення доходи від сватів до переговорів? Та пряме. Поки незламний черчіль кормився з сватів то плював він на ато і договарювався ще краще шоколадного їздив з гастролями в росію ще в травні 2014року) але коли дорвався до корита і суми від сватів стали мізерними порівняно з зйомками в голубом огонькє з кіркоровом то черчілю мир став не ітєрєсєн, лічно. Кажеш післати шоколадного домовлятись про мир з макроном? Так ми вродь з макрону війну не обявляли? Ну путіну ми теж не обявляли, але я думаю шо воюєм таки з ним? І переговори тож треба з ним вести? нє ? Маячня? Треба памятник чехову розхєрячити або якомусь українцю типу маршала тимошенко. Тоді договоримся з європою про мир з росією і буде демобілізація.
- Европейские союзники работают над планом действий на случай, если США предпримут шаги в отношении Гренландии. - Трамп вновь заговорил о своих амбициях получить контроль над богатым полезными ископаемыми арктическим островом. - Вторжение США вызовет потрясение во всем НАТО. - Европейские лидеры подтвердили автономию Гренландии. - Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп обсуждает покупку Гренландии с помощниками по вопросам безопасности.
ПАРИЖ/БЕРЛИН, 7 января (Reuters) - Главный дипломат США заявил в среду, что встретится с лидерами Дании на следующей неделе, но не дал понять, что отказывается от стремления президента Дональда Трампа захватить Гренландию, а встревоженные союзники, включая Францию и Германию, работают над планом ответных мер. Захват Соединенными Штатами богатого полезными ископаемыми арктического острова у давнего союзника, Дании, вызовет шок в альянсе НАТО и углубит раскол между Трампом и европейскими лидерами.
Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс. Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы. В интернетах стогін и панічні настрої. Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно. Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало? Сочувствую. Будем надеяться, что быстро восстановят.
ОРЛАНДО, Флорида, 6 января (Reuters) — Вероятно, существовало множество мотивов, стоявших за захватом и арестом президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в субботу, но одним из малообсуждаемых факторов могла быть обеспокоенность Белого дома по поводу снижения глобального влияния «нефтедоллара».
ЛАД написав:В среду США захватили нефтяной танкер под российским флагом, за которым следила российская подводная лодка. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана. ........ Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( )
москалі пишуть наступне:
Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.
Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.
Экипаж, состоявший из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американцев и начал уходить от преследования. Уходя от погони, члены экипажа нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринеру» и внесено в Российский морской регистр судоходства. Тем не менее, американские военные суда продолжали погоню.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив: «Россия и Китай совершенно не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО придет нам на помощь, если мы действительно в ней нуждаемся» ........ «Если Соединенные Штаты решат нанести военное нападение на другую страну НАТО, то все остановится, — заявил Фредериксен датскому телеканалу TV2 в понедельник. — В том числе и наша НАТО, а значит, и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны».