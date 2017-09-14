|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 08 січ, 2026 00:56
Ірина_
Спасибо!
Но пост viewtopic.php?p=5920784#p5920784
вы пропустили.
2
2
6
Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02
andrijk777 написав: ЛАД написав:
В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?
Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
Успешными эти бои назвать ну очень сложно.
Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02
ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Додано: Чет 08 січ, 2026 01:05
Бетон написав: ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Это мы уже не раз проходили.
А что всё же с отоплением? Есть или тоже пропало?
