RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16376163771637816379
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:56

Ірина_
Спасибо!
Но пост viewtopic.php?p=5920784#p5920784 вы пропустили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38187
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?

Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).

Успешными эти бои назвать ну очень сложно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38187
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:05

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Это мы уже не раз проходили.
А что всё же с отоплением? Есть или тоже пропало?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38187
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:11

Water
К вопросу о...
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.

«Эти закупки будут включать, помимо прочего, американскую сельскохозяйственную продукцию, а также лекарства, медицинские приборы и оборудование американского производства для улучшения электросети и энергетических объектов Венесуэлы», — заявил Трамп в сообщении в социальных сетях. «Иными словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/trump-says-venezuela-to-purchase-us-goods-with-oil-deal-revenue
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38187
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 04:48

  Water написав:
  ЛАД написав:В среду США захватили нефтяной танкер под российским флагом, за которым следила российская подводная лодка.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена ​​против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана.
........
Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( :?: )

москалі пишуть наступне:
Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.

Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.

Экипаж, состоявший из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американцев и начал уходить от преследования. Уходя от погони, члены экипажа нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринеру» и внесено в Российский морской регистр судоходства. Тем не менее, американские военные суда продолжали погоню.

шо за маячня :shock: , его на чём преследовали ,на лодке с вёслами ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4435
З нами з: 23.05.14
Подякував: 637 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 06:37

  BIGor написав:Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.

Це правжа.
Швидче ніж у Німеччині нема ніде. ПМЖ за 21 місяць. З кваліфікованою роботою і дохожом від 49000 якщо не помиляюсб. ПМЖ фактично це безстрокове перебування. ВНЖ (блу кард європейський) українці отриували по різному. Фактично від 2-3 місяців від подачі зразу після початку кваліфіклваної роботи. І до 1.5 року якщо тупить або саботує роботодавець
adeges
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 14.03.06
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 07:33

  Бетон написав:
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах

Прямо среди ночи ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13051
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 07:58

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах

А в нас звязок пробився. Світло на генераторах є. Тільки води нема і тепла. Миюсь хімічним душом, достатньо стакана води. Так шо купляйте хімічні замість води . А ще спирт і тушонку замість гречки. Ну й не забуваєм засуджувати агресора.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 08:05

  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Скоріше шахедами, реактивними. Летять тихесенько, а вибихи то від погоди звук залежить. У нас іноді навіть не встигають розчехлити кулемети :?


Але ж "все під контролем"
Понад 1500 протишахедних дронів на добу — у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська.
Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях — від переднього краю до захисту тилових регіонів.
d44
 
Повідомлень: 815
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16376163771637816379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 387048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15374)
07.01.2026 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.