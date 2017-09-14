Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.



Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.



Экипаж, состоявший из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американцев и начал уходить от преследования. Уходя от погони, члены экипажа нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринеру» и внесено в Российский морской регистр судоходства. Тем не менее, американские военные суда продолжали погоню.