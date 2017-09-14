Але ж "все під контролем"
Не збивають нічого? Всі 600 заходять на свої цілі?
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:14
d44
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані під прапором РФ.
Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді.
Як повідомляють ЗМІ, з 28 членів екіпажу цього танкера, що перевозив нафту з Венесуели та Ірану, 20 – це громадяни України, 6 – громадяни Грузії й 2 – громадяни РФ.
Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:42
Water
І ухилянти 🤭
Може продіджі пояснить.. Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд?
Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть
Додано: Чет 08 січ, 2026 10:05
Не знаю, можу судити по свому регіону.Десь за півгодини описують маршрут та кількість і саме стільки і туди прилітає у більшості випадків. Навіть можна спостерігати це візуально, якщо в місті. Можна ще згадати розвіддрони над столицею, над їхніми ТЕЦ, над західними регіонами...Просто не треба владі п..ти про 100500 вдалих рішень проти шахедів і ніхто не буде реагувати на їхню маячню.
Додано: Чет 08 січ, 2026 10:19
Інвестор_К
Інвестор_К: "дешевше буде"?
