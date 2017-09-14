Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.
І ухилянти 🤭 Може продіджі пояснить.. Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд? Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть
Не збивають нічого? Всі 600 заходять на свої цілі?
Не знаю, можу судити по свому регіону.Десь за півгодини описують маршрут та кількість і саме стільки і туди прилітає у більшості випадків. Навіть можна спостерігати це візуально, якщо в місті. Можна ще згадати розвіддрони над столицею, над їхніми ТЕЦ, над західними регіонами...Просто не треба владі п..ти про 100500 вдалих рішень проти шахедів і ніхто не буде реагувати на їхню маячню.
Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс. Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы. В интернетах стогін и панічні настрої. Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно. Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало? Сочувствую. Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР? Были какие-то боестолкновения?
Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень). Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
Успешными эти бои назвать ну очень сложно.
Дуже успішні. По-перше літо а не зима, по-друге це 44 а не 39 і Червона армія вже зовсім не та. Ладно, багато писати. Якщо є бажання можете почитати щось більше ніж Вікі.
ЛАД написав:В среду США захватили нефтяной танкер под российским флагом, за которым следила российская подводная лодка. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана. ........ Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( )
москалі пишуть наступне:
Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.
Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.
Экипаж, состоявший из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американцев и начал уходить от преследования. Уходя от погони, члены экипажа нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринеру» и внесено в Российский морской регистр судоходства. Тем не менее, американские военные суда продолжали погоню.
шо за маячня , его на чём преследовали ,на лодке с вёслами ?
Так написано: Вони чекали поки судно переоформить панамський прапор на російський. Ось коли переоформили тоді і захопили.