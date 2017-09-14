Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере. И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.
Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити
гроші не пахнуть ,просто нужны деньги і багато(с) Родина не продаётся(с) но за большие продают
Яке судно, повітряне? Яке з Афгану та Колумбії тільки квіточки возило?
Ну ми зараз про екіпаж захопленого. Загалом матросік не дуже в курсі про законність . Там є для цього інші люди. Його задача мити двигуни соляркою по вуха в мазуті)) Ну а кеп канєш повинен відповідати)
