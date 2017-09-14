Hotab написав:А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити
Яке судно, повітряне? Яке з Афгану та Колумбії тільки квіточки возило?
Ну ми зараз про екіпаж захопленого. Загалом матросік не дуже в курсі про законність . Там є для цього інші люди. Його зала а мити двигуни соляркою по вуха в мазуті)) Ну а кеп канєш повинен відповідати)
Ну так і кеп скаже шо по докам брав пустий танкер перегнать, а той палєт мабуть з гвинтокрила вночі скинули. PS: Якось і два москалі за борт випадково не випали...
Там будуть нагинати за вимкнений трансподер, відсутність знаків на судні. Не виконання вимог зупинитись. Вантаж то додатково може Ага, власник таки російський. Можна шеймити за роботу на агресора)
Water написав:Це не соплі з Міндічем жувать, там впаяють реальні терміни за порушення санкцій, плюс до терміну, якщо шось цікаве перевозили, в купі років 50-80 вийде.
кому впаяють? Власнику судна чи капітану? При чом тут роботяги вони поняття не мали що везуть і кому. Нормальна держава мала б за своїх вписатись.
Ну так впишись за 20 хохлів, 2 москаля та 6 грузинів. Роботяги звісно білі і пухнасті, звідки й куди ніхто нічого не знав, вони тільки палубу підмитали, а американські хєлікоптери подумали шо то їх проганяють і побоялись сідати, а ось британські не злякались.
