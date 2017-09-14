Не знаю пока, как насчёт тоталитарной державы, но международную обстановку нагнетает конкретно.
Чем это закончится хз (хтозна).
Боюсь, что если бы в 1962 был не Кеннеди, а Трамп, карибский кризис окончился бы печально.
|
|
|
Додано: Чет 08 січ, 2026 13:43
Не знаю пока, как насчёт тоталитарной державы, но международную обстановку нагнетает конкретно.
Чем это закончится хз (хтозна).
Боюсь, что если бы в 1962 был не Кеннеди, а Трамп, карибский кризис окончился бы печально.
Додано: Чет 08 січ, 2026 13:46
я не в посольстві нажаль а так би вписався. Думаєш якби америкосів ми арештували це б непоміченим пройшло?
Матрос по вашому груз оглядає а потім дає чи не дає згоду?
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:03
Рубрика нова рубрика від Флаймана «де?»)))
Воно і називається «міжнародне морське право»
Порушено добуя і візочок
І не важливо «де?»
А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:05
для кого
для кого?
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:07
матрос
що порушив матрос в нейтарльних водах?
правила безпеки при каботажі вантажів? чи що?
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:16
Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:26
Додано: Чет 08 січ, 2026 14:26
матросік 110% міг не значи кому належіть судно,
десь після 2001 року згідно з ISM code обов'язково треба було вказувати на "дошці оголошень" імя компанії овнера а тільки менеджера
тобто матросіка найняли на рейс в умовному Unicom Novorossivsk (саме ця компанія працює з танкерним флотом, який має відношення до російських судновласників)
Офіційно власником судна може бути Кіпрський овшор (або ,британська компанія, як було
у мене Antrak Express, там були переважно індуси(британські), 17-18 партнерів, які вклали свої гроші і купили 5 старих ро-ро (вкрадені судна з Балтійського і Чорноморскьго пароплавства), придбали судна десь у 1995-96роках по ціні 1,5-2,2млн дол, через 15 років продали на метелобрухт у Індію (моє судно за 7,2млн дол)
Після 2001 роки у Антрака не має суден у власності(індус Гані казав, що бути овнерами дофіга гемору, старе судно багато недоліків, треба вкладати кошти -а їм це не хочеться, тому перейшли на брокерьскі послуги)
Стосовно Російського тіневого флоту, там може бути декілька фірм прокладок (які офіційно в базі вважаються овнерами, і вони десь у Пирії, чи на Мальті, Кіпрі) при реєстрації судна
top 10 світових лідерів по догляду за судами (як на мене це перші -6, решта вже таке собі)Top 10 classification societies 2025
|