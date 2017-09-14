|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:19
prodigy написав:
........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........
В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:23
pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці), вони інколи відкрито висловлюються що проти війни(проти путіна), а коли Україна почала останні два роки накривати військові бази і аеродроми в Криму, то вони (морякі) почали на судні виказувати своє ФЄ (типу, мої діти і дружина мають часами сидіти в підвалі, коли ВИ атакуєте Крим), так не сиди-виїзжай на материк)), еще чего
українську мови вони розуміють, але не користуються , а деякі молоді вже навіть не розуміють, тому при них НАШІ розмовляють мовою, а крисчане не врубаються
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:24
ЛАД написав: prodigy написав:
........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........
В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?
для США-їх закони попереду
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:24
ЛАД написав: prodigy написав:
........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........
В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?
Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:29
Hotab написав:
........
Міжнародне морське право дуже переплітається з міжнародним повітряним. А останнє я вимушений вчити.
Наверное.
Но, думаю, далеко не совпадают. Изменение флага или маркировки самолёта в воздухе точно не предусмотрено.
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.
Всё-таки не стоит сравнивать рядового матроса, от которого ничего особо не требуется, и лётчика, который учится много лет.
Положение лётчика, скорее, соответствует положению капитана судна, а никак не матроса.
Матроса можно сравнить с той же стюардессой. Вряд ли стюардесса может отвечать за курс самолёта, даже если он изменился.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:34
stm написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........
В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?
Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.
А мене завжди дивує, коли людина впевнено пише про те, в чому ні бум-бум.
Пробачте, але в цих питаннях я значно більше довіряю prodigy
, ніж вашій експертній думці.
Дьявол кроется в деталях.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 08 січ, 2026 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:35
prodigy
С вопросами морской блокады и её законности вы не знакомы? Не просветите?
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:37
ЛАД написав: stm написав:
Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.
А мене завжди дивує, коли людина впевнено пише про те, в чому ні бум-бум.
Пробачте, але в цих питаннях я значно більше довіряю prodigy
, чим вашій експертній думці.
Навіть для матроса це скінчиться не вїздом у адекватні держави і забороною працювати на нормальні білі компанії. Для капітана можливий строк у в'язниці. Для матроса у в'язниці до момента депортації.
Депортація нормально у вашому світі?
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:47
prodigy написав: ЛАД написав:
"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.
Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ
Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг? Або бомбардування берліну морською авіацією в серпні 41 го?
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:50
Banderlog написав: prodigy написав: ЛАД написав:
"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.
Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ
Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг?
З 9 січня по 15 лютого 1945 О. І. Маринеско перебував у своєму п'ятому бойовому поході, протягом якого були потоплені два німецькі пасажирські лайнери — «Вільгельм Густлофф» і «Штойбен», що забрало життя близько 9 000 людей, майже половина з них були дітьми (ця трагедія за кількістю загиблих вважається найжахливішою в історії мореплавства)
Ти про ці "подвиги" Маринеско ?
