Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:56

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.


Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ

Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг? Або бомбардування берліну морською авіацією в серпні 41 го?

Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:02

  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:03

  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:07

  katso написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.

Не труть тому що громадянин України то є людина яка поважає міжнародне право, та цілісність України і засуджує напад на Україну.
Навіть Рокко - громадянин Італії із цим був ознайомлений )))
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:09

  katso написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.

Ты где увидел оскорбление украинцев по месту их проживания ? )

Как на танкере теневого флота поймали, так сразу украинцы
А если б не поймали, так крымчане-россияне
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:38

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды

ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу. :lol:
Не буває вічних союзників і вічних ворогів.
Як і явище приналежності до якогось народу чи нації не можно залізобетонно накладати на тисячоліття.
Все це сіюмінутне.
Якого ви пропагандони другу світову війну постійно накладаєте на сучасну війну росії і України?
Ця ваша лінійна історія України від Київської русі до козаччини потом Центральної ради,бандерівської протодержави і сучасної вільної України розрахована на 10 річну дитину :lol:
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды

ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.

То як там з "подвигами" Маринеско ?
Закрили тему, що ніяких подвигів не було, а було знищення цивільних ?

  Banderlog написав: Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу. :lol:

Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да, финны сумели нанести тяжёлые потери РККА, но это естественно - наступающие войска всегда несут бОльшие потери, чем обороняющиеся, тем более, на оборудованных рубежах.
И да, РККА не сумела выполнить все поставленные задачи, но это на войне бывает достаточно часто и всё же для советской армии это был не основной фронт и главные задачи были достигнуты - финны были отодвинуты далеко от Ленинграда, а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
А тепер порівняємо з тим чого добились москалі
1 Їх втрати разів в 10 вищі ніж втрати совків в 1939 (126000 в 1939, 1+млн в 2022-2025)
2 До НАТО ввійшли Фіни і Шведи (подали заявки на вступ в травні 2022 (через два місяці після нападу педерації) вступили
фіни в квітні 2023 - + 1300 км кордону педерації з НАТО
Шведи в березні 2024
3 Балтійське море за яке воював ще петро1 - стало ВНУТРІШНІМ морем НАТО
4 Чорне море за яке воювала Катерина2 - небезпечне для пересування торгового флоту педерації+військовий флот педерації загнаний в бухти..

Питання до тебе
Так хто при..дурок більший ніж йоська кривавий?
йосці мозги вправились після 126000 втрат
а сьогоднішньому і 1+млн не указ..
а війна по часу вже довше великої вітчизняної
