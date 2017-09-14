RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1638616387163881638916390>
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:02

  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13062
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:03

  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:07

  katso написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.

Не труть тому що громадянин України то є людина яка поважає міжнародне право, та цілісність України і засуджує напад на Україну.
Навіть Рокко - громадянин Італії із цим був ознайомлений )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6113
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:09

  katso написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),


Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.

Ты где увидел оскорбление украинцев по месту их проживания ? )

Как на танкере теневого флота поймали, так сразу украинцы
А если б не поймали, так крымчане-россияне
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13062
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:38

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды

ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу. :lol:
Не буває вічних союзників і вічних ворогів.
Як і явище приналежності до якогось народу чи нації не можно залізобетонно накладати на тисячоліття.
Все це сіюмінутне.
Якого ви пропагандони другу світову війну постійно накладаєте на сучасну війну росії і України?
Ця ваша лінійна історія України від Київської русі до козаччини потом Центральної ради,бандерівської протодержави і сучасної вільної України розрахована на 10 річну дитину :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.

Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно

даже если по нему летят ракеты и мопеды

ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.

То як там з "подвигами" Маринеско ?
Закрили тему, що ніяких подвигів не було, а було знищення цивільних ?

  Banderlog написав: Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу. :lol:

Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13062
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да, финны сумели нанести тяжёлые потери РККА, но это естественно - наступающие войска всегда несут бОльшие потери, чем обороняющиеся, тем более, на оборудованных рубежах.
И да, РККА не сумела выполнить все поставленные задачи, но это на войне бывает достаточно часто и всё же для советской армии это был не основной фронт и главные задачи были достигнуты - финны были отодвинуты далеко от Ленинграда, а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
А тепер порівняємо з тим чого добились москалі
1 Їх втрати разів в 10 вищі ніж втрати совків в 1939 (126000 в 1939, 1+млн в 2022-2025)
2 До НАТО ввійшли Фіни і Шведи (подали заявки на вступ в травні 2022 (через два місяці після нападу педерації) вступили
фіни в квітні 2023 - + 1300 км кордону педерації з НАТО
Шведи в березні 2024
3 Балтійське море за яке воював ще петро1 - стало ВНУТРІШНІМ морем НАТО
4 Чорне море за яке воювала Катерина2 - небезпечне для пересування торгового флоту педерації+військовий флот педерації загнаний в бухти..

Питання до тебе
Так хто при..дурок більший ніж йоська кривавий?
йосці мозги вправились після 126000 втрат
а сьогоднішньому і 1+млн не указ..
а війна по часу вже довше великої вітчизняної
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27701
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:00

Днепр очухивается быстро, пока не весь,но в целом не блекаут-а говно.
Кацапы педики криворукие. :mrgreen:
В целом подготовленному очень комфортно, раздражают лишь особи, выгребшие в 8 утра весь хлеб в ларьках, догребающие в 10 утра поддоны с водой в маркетах и самое страшное-опять устраивающие очереди на АЗС.
Без жидких углеводородов будет хреново.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:01

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:...................
Не в курсе о порядке смены названия и флага, но почти уверен, что матросы к этим действиям отношения не имеют.
Возможно, не прав, может быть, prodigy уточнит?
Но вряд ли сменить флаг можно назвать злочинним наказом, который матрос может отказаться выполнять.


Да, приказ капитана или офицеров сменить флаг судна во время рейса (без реальной передачи собственности или изменения регистрации) является незаконным с точки зрения международного морского права.
..............
Висновок: свідомо йдеш в тіньовий флот - будь готовий виконувати злочинні накази. Будь готовий відповідати за це.
А «стидліво натягувати юбочку» не вийде. Якщо хочеш чесності і право вирішувати , оце я буду виконувати, оце ні (опираючись на відмінні знання морського права) то йдеш працювати в світлу.
Так понимаю, что это разъяснение ИИ.
Слишком сложный вопрос для него, можно ли безоговорочно доверять ответу?
Исходя из разъяснения prodigy viewtopic.php?p=5921928#p5921928: "матросік 110% міг не значи кому належіть судно", - он мог и не знать, что это "теневой флот".
И вы не ответили на вопрос: "Кем порушено морское право?"
В чём нарушение? В игнорировании американской блокады? Опять же не знаток морского права, но очень интересно, насколько законна такая блокада?

ООН ніяких не видавало вказівок.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42043
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:04

budivelnik
Я понимаю, что вы привыкли с подчинёнными общаться на ты.
Но я не ваш подчинённый и совсем немного старше вас. Научитесь разговаривать на вы, приходите, будем обсуждать ваши высказывания.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1638616387163881638916390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186384
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 387238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1090235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6895)
08.01.2026 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.